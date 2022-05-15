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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۷:۲۶

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز:

کتابخانه سیار در مناطق کم‌برخوردار کرج به راه می‌افتد

کتابخانه سیار در مناطق کم‌برخوردار کرج به راه می‌افتد

البرز - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از راه‌اندازی کتابخانه سیار در ایام اجرای طرح رزمایش جهاد امیدآفرینی در مناطق کم برخوردار شهر کرج خبر داد.

محمدجواد کاظمینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتابخانه سیار در ایام اجرای طرح رزمایش جهاد امیدآفرینی در مناطق کم برخوردار شهر کرج راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان کرد: در هفته کتاب و کتابخوانی قرار داریم و تقارن طرح رزمایش جهاد امیدآفرینی فرصتی شد برای ترویج فرهنگ اجتماعی مطالعه در جامعه، به ویژه بین نسل کودک و نوجوانان به همین منظور نیز از سوم خردادماه ۲ ایستگاه سیار مطالعه در مناطق کم برخوردار شهر کرج بین کودکان حضور خواهد یافت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز متذکر شد: این طرح با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از سوم لغایت سیزدهم خردادماه اجرا می‌شود.

کد مطلب 5490760

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