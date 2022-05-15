محمدجواد کاظمینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتابخانه سیار در ایام اجرای طرح رزمایش جهاد امیدآفرینی در مناطق کم برخوردار شهر کرج راه‌اندازی می‌شود.

وی بیان کرد: در هفته کتاب و کتابخوانی قرار داریم و تقارن طرح رزمایش جهاد امیدآفرینی فرصتی شد برای ترویج فرهنگ اجتماعی مطالعه در جامعه، به ویژه بین نسل کودک و نوجوانان به همین منظور نیز از سوم خردادماه ۲ ایستگاه سیار مطالعه در مناطق کم برخوردار شهر کرج بین کودکان حضور خواهد یافت.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز متذکر شد: این طرح با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز از سوم لغایت سیزدهم خردادماه اجرا می‌شود.