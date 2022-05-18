صهیونیستها به دنبال استفاده از بالگرد نظامی در کرانه باختری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری امروز چهارشنبه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال استفاده از پهپادها و بالگردهای نظامی برای تامین امنیت نظامیان این رژیم در حملات و فعالیتهای نظامی آنها در کرانه باختری است.

رسانه های صهیونیستی هدف استفاده از این بالگردها و پهپادها را هدف قراردادن افرادی که با نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی مقابله می کنند، اعلام کردند.

این تصمیم رژیم صهیونیستی در حالی مطرح شد که چندی پیش «نوعام راز» یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی خلال یورش به منطقه «برقین» واقع در «جنین»، توسط مبارزان فلسطینی به هلاکت رسید.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی در انتفاضه دوم نیز از گاهی از بالگردهای نظامی و جنگنده استفاده می کرد.

لازم به ذکر است که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه از نظامیان صهیونیست خواست با هر نوع سلاحی که در اختیار دارند، برای حمایت از خودشان و شهرک‌نشینان اقدام به سرکوب فلسطینی‌ها کنند.

وی گفت: من به نظامیان دستور دادم از هر نوع سلاحی که لازم می‌دانند برای برقراری امنیت استفاده کنند. بنت همچنین بر حمایت از ارتش رژیم صهیونیستی و پلیس این رژیم برای سرکوب فلسطینی‌ها در قدس، کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین تاکید کرد.