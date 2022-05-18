رشد ۴۰ درصدی اشتغال در پارک های علم و فناوری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیر الدین صبح چهارشنبه در اجلاس سراسری رؤسای پارکهای علم و فناوری کشور در شیراز، افزود: برای اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال، باید پارکهای علم و فناوری کشور برنامههای مدون خود را برای اجرایی شدن ارائه کنند.
وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون اشتغال در پارکهای علم و فناوری با رشد ۴۰ درصدی از ۶۵ هزار اشتغال به ۹۰ هزار اشتغال رسیده است. همچنین شرکتهای دانشبنیان از یک هزار و ۶۶۴ مورد به یک هزار و ۷۱۶ مورد رسیدهاند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با بیان اینکه صرفاً ایجاد شرکتهای دانشبنیان مهم نیست، اظهار کرد: باید اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانشبنیان هدایت کنیم و این مهم یک موضوع فرهنگی است که باید برای آن اقدامات لازم انجام شود.
خیرالدین خاطرنشان کرد: الزامات تحقق اقتصاد دانشبنیان، توجه به سمت بازار و تقاضا است. تولید و بازار باید مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان باشد، در غیر این صورت در آینده شاهد شرکتهای دانشبنیان بیکار خواهیم بود، مانند دانشآموختگان دانشگاهی که امروز بیکار هستند.
معاون وزیر علوم تاکید کرد: مسیر تبدیل واحدهای فناور مستقر در پارکها به شرکتهای دانش بنیان نوع ۳ در حال هموار شدن است. باید در این راستا ارائه مجوزها را تسهیل کنیم، به همین دلیل برای مراکز رشد موافقت اولیه ساده میشود تا در مراحل بعدی موافقت نهایی صادر شود.
خیرالدین ادامه داد: وزارت علوم در سیاستگذاری توسعه فناوری و نوآوری در کشور، صرفاً به دنبال مدیریت و نظارت است و بیشتر مایل هستیم از ایدههای شرکتهای فناور و پارکهای علم و فناوری در سیاست گذاریها استفاده کنیم.
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