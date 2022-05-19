نشست کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست کمیته سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی هوش مصنوعی با عنوان «توسعه هوش مصنوعی، راهبرد نوین مدیریت کشور» با حضور نمایندگان مراکز علمی، دانشگاهها، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی فعال در حوزه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این نشست دکتر محمد شهرام معین رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کلیات «نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی» که در سال گذشته در این مرکز تدوین شده و شامل چشم انداز، اهداف، راهبردها، اقدامات، پروژهها و فعالیتهایی برای توسعه این فناوری در کشور تا سال ۱۴۱۰ میشود را ارائه داد.
وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در بالا بردن بهره وری و حل مسائل کشور بیان کرد: نقش هوش مصنوعی در مدیریت کشور غیر قابل اجتناب است، امیدواریم با نقشه راهی که تدوین شده بتوانیم در ۱۰ سال آینده جایگاه مناسبی را در بین کشورهای جهان کسب کنیم.
معین افزود: در نقشه راه تدوین شده در این مرکز یکی از فعالیتهایی که مدنظر قرار گرفته، برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی است که به صورت مستمر هر سال برگزار خواهد شد. هدف اصلی پیشنهادی برای این همایش، استفاده بهینه از ابزار هوش مصنوعی در تصمیم گیری ها و مدیریت کشور است. بر اساس این سیاست از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و نهادهای سیاست گذار و همچنین متخصصان هوش مصنوعی در بخشهای خصوصی دعوت کردیم که در این جلسه حاضر باشند تا از نظرات آنها برای برگزاری هرچه بهتر همایش بهره لازم برده شود.
در ادامه این نشست، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت این حوزه و استفاده از ابزار هوش مصنوعی عنوان کرد: در زمینه هوش مصنوعی در برخی از دستگاهها هیچ حرکتی انجام نمیشود و این خیلی نگران کننده تر از این دغدغه است که یک مرکز ملی برای هدایت موضوع هوش مصنوعی در کشور ایجاد شود.
وی افزود: جنب و جوش و حرکتی که مدنظر است در برخی از حوزهها دیده میشود اما در بسیاری از ارگانها و بخشهای سیاستگذاری کشور به هیچ عنوان این موضوع دیده نمیشود؛ حتی در برخی موارد افراد نسبت به واژه هوش مصنوعی غریبه هستند و مفهوم و کارایی این موضوع را نمیدانند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از اقداماتی که موجب فرهنگ سازی در این حوزه میشود، برگزاری همایش در سطح ملی است که امیدواریم با افزایش تحریک تقاضا در این حوزه همراه شود؛ ضمناً باید شعاری برای این همایش در نظر گرفته شود.
یزدانیان از تمام نهادهای سیاستگذار و نمایندههای حاضر در جلسه تقاضا کرد که به شکلی عمل کنند تا ساختار همایش نسبت به همایشهای دیگر که سالیان سال است در کشور برگزار میشود متفاوت باشد و گفت: برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش و رسیدن به اهداف مورد نظر باید نیازها و تقاضاها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به سیاستهای مورد نظر درباره این همایش دست پیدا کنیم.
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