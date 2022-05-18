اعلام تاریخ دیدارهای تیم ملی فوتسال ایران با آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در راستای آماده سازی حضور در جام ملت‌های آسیا، روزهای ۱۵ و ۱۷ تیرماه در کشور آرژانتین به مصاف تیم ملی فوتسال این کشور می‌رود.

پیش از این قرار بود ایران در آرژانتین یک بازی با تیم ملی این کشور و یک بازی با پاراگوئه برگزار کند. در نهایت و با رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد پاراگوئه از این برنامه خارج شود و ایران و آرژانتین دو بازی دوستانه با هم داشته باشند.

آرژانتین هزینه‌های اسکان و تغذیه ۲۵ نفر را برای تیم ملی ایران متقبل شده است. به این ترتیب احتمالاً وحید شمسایی سرمربی ایران تعداد ۱۴ تا ۱۶ بازیکن را با خود به آرژانتین می‌برد.

از سوی دیگر و باتوجه به نیاز شمسایی به داشتن یک مربی دیگر در کادر فنی، ممکن است این اتفاق قبل از سفر به آرژانتین نهایی شود و این مربی جدید در کنار شمسایی، سفال منش و نظری به نیمکت تیم کشورمان اضافه شود.