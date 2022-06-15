سرنوشت کانادا در انتظار تیم ملی فوتسال/ آرژانتین در دسترس نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه وحید شمسایی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال ایران انتخاب شد، انجام بازی‌های تدارکاتی پیش از حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۲ آسیا در دستور کار قرار گرفت. شمسایی در مرحله اول مذاکراتی با سرمربی و مسئولان فنی تیم ملی آرژانتین انجام داد و موافقت آنها را برای برگزاری بازی گرفت.

در نهایت مقرر شد تیم ملی کشورمان به آرژانتین سفر کند و روزهای ۱۵ و ۱۷ تیر ماه دو بازی تدارکاتی با این تیم انجام بدهد. این موضوع باوجود اعلام رسمی روی سایت فدراسیون فوتبال ایران هنوز نهایی نشده است و در فاصله کمتر از یک ماه تا تاریخ مدنظر، سفر به آرژانتین در آستانه لغو شدن قرار دارد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد باوجود ابراز تمایل اعضای کادر فنی آرژانتین به برگزاری بازی با ایران، فدراسیون فوتبال این کشور هنوز دعوتنامه ای برای ایران ارسال نکرده و پاسخ نامه نگاری‌های فدراسیون کشورمان را نمی‌دهد.

تنها نامه ارسالی از طرف آرژانتین مربوط به مدیر تیم‌های ملی این کشور است که هفته‌ها قبل وضعیت ایران را برای سفر به آرژانتین و انجام بازی‌های دوستانه جویا شده بود. فدراسیون ایران هم در پی این امر، نامه نگاری با دبیر کل و مدیران فدراسیون آرژانتین را در دستور کار قرار داد تا کار را به صورت رسمی و عرف بین الملل پیش ببرد. باوجود این همانطور که گفته شد، آرژانتین جواب ایمیل‌های فدراسیون ایران را نداده و شرایط را برای برگزاری مسابقه غیر قابل پیش بینی کرده است.

دیدار ایران و آرژانتین در جام جهانی لیتوانی

هرچند سفر تیم ملی فوتسال به آرژانتین در شورای برون مرزی کشورمان هم تردیدهایی به همراه داشته اما بحث اصلی عدم همراهی فدراسیون آرژانتین باوجود تمایل کادر فنی این کشور به انجام مسابقه تدارکاتی است.

با توجه به زمان کم باقیمانده تا تاریخ ۱۵ تیر و همچنین پروسه زمان‌بر صدور روادید کشور آرژانتین و مسافت طولانی سفر به این کشور امید چندانی به برگزاری این دو مسابقه ارزشمند و حیاتی برای تیم ملی نیست.

تیم ملی فوتسال مهرماه در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کند و در صورت لغو بازی با آرژانتین، یک فرصت بزرگ برای آماده سازی از دست خواهد رفت. مشابه این اتفاق چند هفته پیش به شکل دیگری برای تیم ملی فوتبال رخ داد و با لغو سفر به کانادا، تمام برنامه‌های آماده سازی تیم کشورمان تحت تاثیر قرار گرفت. البته تفاوت فوتبال و فوتسال در این است که فدراسیون کانادا ابتدا نهایت همکاری را با فدراسیون ایران داشت و حتی برای صدور روادید هم اقدامات لازم را انجام داد و بعد از فشارهای بیرونی، این مسابقه را لغو کرد اما در مورد آرژانتین، همکاری خاصی از سوی فدراسیون این کشور مشاهده نشده است.

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران هم احتمال لغو بازی با آرژانتین را رد و نگرانی‌هایش را پنهان نمی‌کند: «با آرژانتین در حال مکاتبه بودیم. دو روز پیش آن اتفاق برای هواپیمای ماهان افتاد. ورزش در دنیا کاملاً سیاسی است. بازی فوتبال ما با کانادا لغو می‌شود. شاید بازی ما با آرژانتین هم لغو بشود. اینکه فدراسیون می‌خواهد بهای بلیت را پرداخت کند، انجام می‌شود. حالا اگر جای دیگری اتفاقی بیافتد دست من نیست.»

حسین شمس سرمربی پیشین تیم ملی هم با بیان اینکه وضعیت آماده سازی این تیم نگران کننده است، با طعنه و کنایه به این موضوع واکنش نشان می‌دهد: «نگرانی بیشتر تیم ملی فوتسال است که یک بازی تدارکاتی برای این تیم در نظر گرفته نشده است. در حالی که دوستان از سفر آرژانتین صحبت می‌کنند، نمی دانم منظورشان میدان آرژانتین است یا کشور آرژانتین؟ با این اوضاع مالی فدراسیون بعید است تیم ملی به کشور آرژانتین اعزام شود. بنابراین احتمالاً منظورشان میدان آرژانتین است!»