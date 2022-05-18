به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر ذوالفقاری در دیدار با رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری سالانه بیش از ۶۰ عنوان کتاب در موضوعات دفاع مقدس، ایثار و شهادت تولید میکند.
وی عنوان کرد: با همکاری بیشتر بین دستگاهی میتوان تولید آثار بیشتر و با کیفیت مطلوبتری را داشت.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری تولیدات حوزه هنری در بخش آثار ادبیات پایداری مطلوب عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری بیشتر با حفظ آثار استان میتوان آثار بیشتر و با کیفیت تولید کرد که در کشور نیز دیده شود و مورد توجه رهبر انقلاب قرار گیرد.
سرهنگ ذوالفقاری افزود: اداره کل حفظ آثار به غیر از بخش کتاب در تولید آثار هنری چون فیلم، تئاتر و دیگر بخشها نیز فعالیت دارد که میتوان همچون گذشته برگزاری کارگاههای آموزشی و تولید اثر با موضوعات دفاع مقدس را در دستور کار مشترک قرار دهیم.
چهارمحال و بختیاری در زمینه دفاع مقدس از سرمایههای بسیار گرانبهایی برخوردار است
رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در ادامه این دیدار مطرح کرد: حوزه هنری در این دوره مدیریتی خود اصل را بر همکاری مشترک با سازمانهای مختلف استان گذاشته است و از همکاری در زمینههای مختلف با آغوش باز پذیرای میکند.
احسان قائدی افزود: چهارمحال و بختیاری در زمینه دفاع مقدس از سرمایههای بسیار گرانبهایی برخوردار است که باید هر چه زودتر این نخبگان ایثار، شهامت و شهادت استان به نسل جدید معرفی شوند و این مستلزم آن است که همه سازمانهای دست در دست هم این مهم را تحقق ببخشند.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری توجه و پرداختن به ادبیات پایداری، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و در حال حاضر سه اثر آماده تولید در حوزه هنری با کیفیت بسیار خوب میباشد که در گام اول به صورت مشترک با اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس میتوانیم به صورت مشترک تولید کنیم.
رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینههای مختلف هنری به زودی از سوی حوزه هنری آماده میشود و در اولین فرصت فصل مشترک همکاریهای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و حوزه هنری آغاز خواهد شد.
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