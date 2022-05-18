به گزارش خبرنگار مهر در متن نامه رئیس گروه دارویی برکت آمده است:

جناب آقای دکتر صالح آبادی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست خارج نمودن شرکت گروه دارویی برکت از لیست بدهکاران بانکی

سلام علیکم،

احتراماً، اعلام لیست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن هلدینگ دارویی برکت در این لیست، سو برداشت‌ها و واکنش‌های غیر واقعی را در سطح جامعه ایجاد نموده است. هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکی که دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند، جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق بیت المال و مردم و ایجاد شفافیت، کاری پسندیده و ممدوح است، لیکن افشاء صرف بدهی مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جای سو استفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفین واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها را باز گذاشته است، لذا به منظور روشن نمودن موضوع موارد زیر به استحضار می‌رسد:

۱ .رسالت وجود بانک‌ها ذاتا" حضور در عرصه‌های تولید و اقتصاد و کمک به برداشتن گام در توسعه اقتصادی ایران می‌باشد که در این راه اثر بخش ترین اتفاق، تخصیص وام و نقدینگی به عرصه تولید و کمک به ارتقا، رشد و توسعه شرکت‌ها و ایجاد اشتغال مؤثر در جامعه خواهد بود و پرداخت وام به شرکت‌های تولیدی گروه دارویی برکت در همین راستا با منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال همسو و منطبق می‌باشد.

۲ .هلدینگ دارویی برکت متشکل از ١٧ شرکت عمدتاً بورسی و دارای بالغ بر ٥٠٠ هزار سهامدار می‌باشد که در عرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تأسیس تا کنون هیچ شرکت زیان ده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و … در موعد مقرر اقدام نموده است.

٣.تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌های خصوصی و دولتی صرف سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و ایجاد زیر ساخت و اتمام پروژه‌های تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن و داروهای ضد کرونا، سلول درمانی، بایوسیمیلار و…) جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز اشتغال زایی گردیده است.

٤.مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌باشد (فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیش از ١٢٠٠ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها با نرخ مؤثر بیش از ٢٣ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است و این درحالی است که مطالبات شرکتهای این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره می‌باشد. عدم دریافت به موقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجباراً مراجعه به بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات وافزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها گردیده است.

۵. در لیست مذکور اشاره‌ای به بازپرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر مطابق مصوبات ارکان اعتباری بانک‌ها توسط این هلدینگ و عدم وجود قسط معوق نگردیده است.

۶. نسبت تسهیلات دریافتی به جمع دارایی‌های این هلدینگ (به ارزش دفتری نه ارزش روز) به میزان ۲۶ درصد می‌باشد. که این نسبت، منطقی و کمتر از نسبت موجود در صنعت داروی کشور می‌باشد.

در پایان ضمن ابراز تأسف شدید، امیدوار است با دستور قاطع جنابعالی تدبیری اندیشیده شود که افشاگری‌های انجام شده به جای مجازات عمده بدهکاران مشکل دار (که همیشه در سایه این گونه حاشیه‌ها پنهان می‌شوند)، مجموعه‌های تولیدی کشور نظیر هلدینگ دارویی برکت را که با تمرکز بر تولید بدون زیان و فاقد هرگونه معوقه در بازپرداخت وام، با حضوری مؤثر در بورس، حامی مردم بویژه بیماران در دوران کرونا بوده است را، زیر سوال نبرده و ناخواسته درگیر حواشی و شایعات ننماید.

