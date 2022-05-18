عدم ارائه امتیاز به آموزش های غیرحضوری/ جبران صدمات آموزش مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امشب چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اختتامیه پانزدهمین جشنواره شهید مطهری و افتتاحیه بیست و سومین همایش آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تاریخچه برگزاری جشنواره شهید مطهری یادآور شد: ۱۵ سال پیش یک جشنواره آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کردیم و در سال ۸۶ تصمیم گرفتیم این جشنواره را کشوری برگزار کنیم. جشنواره شهید مطهری در موقعیتی که همه جشنواره ها پژوهشی بودند به موضوع آموزش پرداخته است.

عین اللهی با تاکید بر اهمیت آموزش در حوزه سلامت گفت: هیچ فعالیتی در وزارت بهداشت اساسی تر از آموزش نیست. اگر هر مشکلی هم در حوزه های بهداشت و درمان وجود داشته باشد به آموزش بر می گردد و باید برای رفع آن مشکل تلاش کنیم.

تیمی موفق است علوم پایه و علوم بالینی را باهم تلفیق کند

وی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه های علوم پزشکی مبنای تربیت دانشجو را درست پایه ریزی کنند آینده کشور بیمه می شود. ضمن اینکه دانشگاه ها کارهای تیمی موفقی هم انجام داده اند اما تیمی موفق است علوم پایه و علوم بالینی را باهم تلفیق کند. علوم پایه هر جا به درستی دخیل شده موفق بوده است که نمونه موفق آن رویان است.

وزیر بهداشت افزود: در آموزش عوامل مختلفی موثر هستند اما مهمترین عامل استاد است. باید استاد داشته باشیم نه استاد نما. باید اساتید مانند دکتر قریب داشته باشیم. شاخصه یک استاد خوب، دانشجو پروری است. این موضوع در برخی از دانشگاه ها فراموش شده است. اساتیدی داریم که نام دانشجو را نمی دانند و می گویند ما متخصص هستیم و دیگر دانشجو نمی بینند.

آموزش مجازی آفت آموزش علوم پزشکی است

وی یکی از آفت های آموزش علوم پزشکی در کشور را ضربه کرونا به آموزش برشمرد و گفت: آموزش مجازی آفت آموزش علوم پزشکی است. آموزش اصلی آموزش حضوری و در فیلد است. در دوران کرونا از آموزش مجازی صدمه خورده ایم که باید به هر شکل ممکن جبران شود.

هیچ امتیازی به آموزش های غیر حضوری از جمله آموزش های مداوم و کلاس های دانشگاهی داده نمی شود

عین اللهی با تاکید بر لزوم آموزش حضوری در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: از این پس هیچ امتیازی به آموزش های غیر حضوری از جمله آموزش های مداوم و کلاس های دانشگاهی داده نمی شود. در وزارت بهداشت هیچگاه کلاس ها در دوران کرونا تعطیل نشدند اما متاسفانه آموزش مجازی صدماتی ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: موضوعاتی از جمله تله مدیسین و آموزش آنلاین می توانند به عنوان آموزش کمکی مورد استفاده قرار گیرند اما تمام کنفرانس ها باید به صورت حضوری باشد.

دوره فن استادی به عنوان آموزش های کوتاه مدت ارائه شود

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت آشنایی اساتید با فن تدریس گفت: اینکه یک استاد تنها متخصص باشد و بهترین فرد حوزه تخصصی خود باشد به تنهایی برای استاد خوب بودن کافی نیست بلکه افراد باید دوره استادی ببیند. دوره فن استادی به عنوان آموزش های کوتاه مدت می تواند به روش های مختلف ارائه شود.

جزوه نویسی از آفت آموزش در دانشگاه

وی یکی از آفت های آموزش را جزوه نویسی در دانشگاه دانست و گفت: اینکه استادی یک جزوه را ۱۰ سال تکرار کند قابل قبول نیست. آموزشی صحیح است که فراگیر را به صورت فعال درگیر آموزش کند. ضمن اینکه استاد باید مهمترین و اصلی ترین مسائل تدریس خود را بداند و تنها همان را آموزش دهد. در واقع هدف گذاری در آموزش را مشخص کند و به صورت هدفمند تدریس کند.

عین اللهی اضافه کرد: معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی باید نقش اصلی خود را در این زمینه بازی کنند و به اساتیدی اهمیت دهند که نقش معلمی خود را به درستی ایفا می کنند.

وی با اشاره به اهمیت تکنولوژی های نوین آموزشی در آموزش علوم پزشکی گفت: کتابخانه الکترونیک یکی از این ابزارها است. اساتید باید به بروزترین و مهمترین منابع خود به سرعت دسترسی داشته باشند و سرمایه گذاری در این زمینه هزینه نیست بلکه یکی از ارکان مهم آموزش است.

وزیر بهداشت با اشاره به موفقیت دانشگاه های علوم پزشکی در دوران کرونا گفت: باید توجه کرد که ویروس به صورت یکسان به همه کشورها رفت اما منابع مالی و تجهیزات مقابله با ویروس در همه کشورها یکسان نبود پس این قدرت مردمی بود که موجب شد ایران بتواند در مدت کوتاهی با واکسیناسیون گسترده بر کرونا غلبه کند.

وی افزود: موضوع دیگر غیرت مدافعان سلامت بود. پیش از کرونا تخریب های گسترده ای علیه کادر سلامت و کادر پزشکی صورت می گرفت و به صورت مرموزی زحمات گروه پزشکی زیر سوال می رفت. اما کرونا نشان داد که کادر سلامت دنبال مادیات نیست و در این مدت ۳۰۰ شهید داد.

ایجاد ساختار مناسب برای استفاده از فارغ التحصیلان آموزش پزشکی

عین اللهی با تاکید بر لزوم ایجاد ساختار مناسب برای استفاده از فارغ التحصیلان آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: این گروه در مقاطع ارشد و دکتری ساختار مناسب فعالیت در دانشگاه ها ندارند و باید سازمان پیدا کنند.

وی با اشاره به لزوم بین المللی سازی واقعی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: ارتباطات بین المللی بسیار مهم است. کنفرانس های علوم پزشکی باید منطقه ای برگزار شوند تا بتوانیم افراد شاخص منطقه را جذب کنیم و در این زمینه کنفرانس های بین المللی راه اندازی کنیم.

در ارتباطات بین المللی بر مبنای دیپلماسی علمی عمل کنیم

وزیر بهداشت افزود: در بین المللی سازی مهمترین فاکتور عمل به دیپلماسی علمی است. یک دیپلمات هیچگاه ماهیت خود را از دست نمی دهد و ما هم باید در ارتباطات بین المللی بر مبنای دیپلماسی علمی عمل کنیم.

وی تاکید کرد: هدف ما در وزارت بهداشت کسب مرجعیت علمی است و باید توجه کنیم که این مهم با خودباوری و برگشت به هویت اصلی خود امکان پذیر است.

عین اللهی گفت: یکی از آفت های مهم در مراکز دانشگاهی دین زدایی است. با وجود اینکه حتی در غرب هم سلامت معنوی اهمیت بسیاری پیدا کرده است گروهی در فضای مجازی اهمیت دین و سلامت معنوی را به سخره می گیرند. دین زدایی در مراکز دانشگاهی قابل قبول نیست و باید سلامت معنوی به صورت ویژه توجه کنیم.

وی با اشاره به برنامه عدالت و تعالی نظام سلامت، یادآور شد: این برنامه تدوین شده است و دانشگاه ها باید برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.