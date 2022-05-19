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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

هفته بیست و هشتم لیگ برتر؛

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور/ جانشین کاپیتان مشخص شد

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور/ جانشین کاپیتان مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز با تغییر نسبت به بازی با سپاهان اصفهان همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست مقابل سپاهان اصفهان و از دست دادن شانس قهرمانی، تحت فشار انتقاد کارشناسان و اهالی فوتبال قرار گرفت هست تا اهمیت بازی با تراکتور تبریز دو چندان شود.

یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان پایتخت با وجود اشتباه فاحش حامد لک بار دیگر قصد دارد او را در چارچوب دروازه این تیم حفظ کند.

او همچنین علیرضا ابراهیمی را پس از مدت‌ها نیمکت نشینی جانشین سیدجلال حسینی کاپیتان مصدوم پرسپولیس می‌کند تا او زوج علی نعمتی را در خط دفاعی تشکیل بدهد.

سعید آقایی و رامین رضاییان نیز بازیکنان کناری خط دفاعی این تیم را تشکیل خواهند داد.

کمال کامیابی نیا هافبک دفاعی سرخپوشان با سابقه گلزنی به تراکتور در ترکیب خواهد بود. میلاد سرلک نیز وظیفه بازی‌سازی را همراه با امید عالیشاه و مهدی ترابی بر عهده دارد.

شیرزود تمیروف و حامد پاکدل نیز زوج خط حمله را تشکیل خواهند داد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز در هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه برگزار می‌شود.

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کد مطلب 5493801
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • حمید ناصری IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      آقایحیی اخه حامد لک بدردنمیخوره خداوکیلی با اشتباهات اون پرسپولیس شانس قهرمان شدن ازدست داد این همه دروازبان خوب چرا نمیرین سراغ یه دروازبان خوب این ردش کنید

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