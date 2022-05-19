۲ مقام ارشد قره باغ دور میز مذاکره با وزیر راه/ وام ۷۰۰ میلیونی؟

به گزارش خبرنگار مهر، در سه شنبه هفته جاری نشست شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

در این نشست رئیس جمهور بر عزم و اراده دولت سیزدهم برای اجرایی کردن اصلی ترین وعده این دولت در خصوص احداث ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت تأکید کرد.

همچنین در این نشست برخی پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به تصویب رسید. اما از جزئیات این مصوبه خبری منتشر نشده است.

در جلسه شورای عالی مسکن در هفته جاری عملیات اجرایی و کلنگ زنی احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی که ۱۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید است، ذیل برنامه نهضت ملی مسکن با صدور فرمان ویدیوکنفرانسی رئیس جمهور آغاز شد.

در دوشنبه این هفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادهایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی مسکن خبر داده بود که افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ و خرید مسکن زوجین تهرانی از ۴۸۰ به ۷۰۰ میلیون تومان، برخی از این پیشنهادها بود.

وزیر راه و شهرسازی بعد از نشست شورای عالی مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات ودیعه و خرید مسکن گفت: این پیشنهاد در شورای عالی مسکن تصویب شد ولی تصمیم گیری نهایی در این خصوص به شورای پول و اعتبار محول شده است.

گفتنی است ۲ هفته قبل شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران را ۶۰، کلانشهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر را ۴۵ و سایر شهرها را ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد به تصویب رسانده بود.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی می‌بایست سامانه معرفی مشمولان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی را راه اندازی کند که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام کرد: نه با نرخ سود ۱۸ درصدی موافقیم نه با مبلغ ۶۰ میلیون تومان ودیعه مسکن؛ به نظر می‌رسد علت عدم راه اندازی سامانه ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، همین موضوع باشد.

در این هفته دو مقام ارشد منطقه قره باغ شامل وزیر امور زیرساخت‌های ارمنستان برای مذاکره با همتای ایرانی خود جهت احداث مسیر جایگزین ایران-ارمنستان که پس از جنگ ۲۰۲۰ قره باغ به دست آذربایجانی‌ها افتاد و همچنین معاون نخست وزیر آذربایجان برای مذاکره در خصوص احداث پل آستاراچای میان ایران و آذربایجان و کاهش تعرفه و عوارض عبور کامیون‌های ایرانی از این کشور میهمان رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بودند.

معاون نخست وزیر آذربایجان در دیدار با وزیر راه کشورمان بر افزایش ۲۰ درصدی ترانزیت میان ایران و آذربایجان در ۳ ماهه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال میلادی قبل از آن خبر داد.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.

مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از انتقال ۷۰ هزار تن انواع کالای اساسی از بنادر تجاری کشور به مقاصد داخلی از ابتدای سال جاری تا ۲۴ اردیبهشت با ۲۸۰۰ دستگاه کامیون خبر داد.