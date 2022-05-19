پیام مقاومت به رژیم صهیونیستی؛ برگزاری راهپیمایی پرچم ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانه‌ای فاش کردند که مقاومت فلسطین در پیامی خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که اجازه برپایی راهپیمایی پرچم را به شهرک‌نشینان صهیونیست نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، مقاومت فلسطین در پیام خود خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرده است: اجازه نخواهیم داد صهیونیست‌ها از خطوط قرمزی که پس از نبرد «سیف القدس» در قدس اشغالی ترسیم شد، عبور کنند.

پیشتر روزنامه صهیونیستی «معاریو» اذعان کرد که مقامات این رژیم به دلیل صدور مجوز برگزاری راهپیمایی پرچم در اوایل خردادماه، نسبت به تشدید تنش‌ها در اراضی اشغالی بسیار نگران هستند.

بر اساس این گزارش، این روزنامه اعلام کرد که مقامات رژیم صهیونیستی نگران تشدید تنش و درگیری مجدد در قدس اشغالی به سبب برگزاری راهپیمایی پرچم شهرک‌نشینان در محله باب العامود هستند.

در همین راستا قابل ذکر است که مقامات رژیم صهیونیستی اخیراً اعلام کردند که امسال اجازه برگزاری راهپیمایی پرچم را به شهرک‌نشینان در محله باب العامود و بخش قدیمی قدس اشغالی در روز ۲۹ ماه جاری (۸ خردادماه) خواهد داد.

در صورت برگزاری این راهپیمایی در محله‌های فلسطینی‌نشین قدس، احتمال تشدید درگیری‌های بین فلسطینیان و صهیونیست‌ها بسیار زیاد خواهد بود.