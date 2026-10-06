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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

کره جنوبی ۴ میلیارد دلار خرج ساخت هوش مصنوعی پیشرو می کند

کره جنوبی ۴ میلیارد دلار خرج ساخت هوش مصنوعی پیشرو می کند

به گفته وزیر علوم کره جنوبی این کشور تصمیم دارد ۴.۷ هزار میلیارد وونی معادل ۴.۵ میلیارد دلار را برای توسعه یک مدل هوش مصنوعی برتر هزینه کند.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که کره جنوبی تصمیم دارد وارد رقابت برای توسعه هوش مصنوعی پیشرفته شود. وزارت علوم و ICT کره جنوبی تصمیم دارد پس از تصویب بودجه ۲۰۲۷ میلادی در پارلمان که در ماه دسامبر سال جاری میلادی انجام می شود، یک توسعه دهنده برتر را از طریق مناقصه ای رقابتی انتخاب کند. هدف از این اقدام توسعه یک مدل برتر با عملکرد بالا است.

این وزارتخانه همچنین تصمیم دارد سرمایه گذاری سهام دولتی را با سرمایه گذاری خصوصی ترکیب و روی تراشه های رایانشی، داده و نیروهای مستعد برای این پروژه متمرکز کند.

دولت اعلام کره اقدام مذکور با برنامه بومی مدل‌های پایه (Foundation Model) متفاوت است. برنامه بومی مدل‌های پایه ادامه می یابد و در بررسی سوم در فوریه ۲۰۲۷ میلادی دو تیم نهایی انتخاب می شوند.

شرکت در این طراح برای نهادهای مختلف از جمله شرکت ها، کنسرسیوم های شرکت‌های با هدف ویژه (SPV) آزاد است و هدف آن، فراهم کردن امکان ایفای نقش‌های کلیدی برای استارتاپ‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگران است.

کد مطلب 6969307
شیوا سعیدی

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