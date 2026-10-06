به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس طی تذکری شفاهی گفت: ما نمی‌توانیم بهای گندم کشاورزان را پرداخت کنیم، کود شیمیایی در اختیار آنها قرار نمی‌دهیم، سوخت به آنها نمی‌دهیم و در مقابل انتظار داریم کشاورزان عزیز کشور را در زمینه کاشت و تولید گندم به خودکفایی برسانند.



وی ادامه داد: کشاورزی که اکنون تمام زندگی‌اش به فعالیت دو، سه ماه آینده وابسته است و نمی‌تواند وضعیت معیشتی و اقتصادی خود را مدیریت کند، چگونه باید کشور را به خودکفایی برساند؟ مطالبات گندم‌کاران باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه مصلحت‌اندیشی نیز حد و حدودی دارد، خطاب به نایب رئیس مجلس اظهار کرد: من بارها عرض کردم که نباید آیین‌نامه را زیر پا بگذاریم. مصلحت را چه کسی در این مملکت تعیین می‌کند؟ مصلحت مجلس را چه کسی تعیین می‌کند؟ قطعا اگر آیین‌نامه را رعایت نکنیم، خودمان با دستان خودمان مجلس را از رأس امور پایین می‌آوریم.



در ادامه، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: جلسه گذاشته شد و دولت بخش قابل توجهی از پول گندم‌کاران را پرداخت کرده است. امروز بحث کشاورزان تعیین قیمت گندم است.



وی همچنین درباره تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان اظهار کرد: در بحث سوخت نیز، ۲.۷ میلیون لیتر که داده شده بود، ۲۰۰ میلیون لیتر طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی برای گذر از فصل زراعی اختصاص یافت که بنده شخصاً این موضوع را پیگیری کردم؛ یک مرحله ۱۰۰ میلیون لیتر و در مرحله بعدی دو مرحله ۵۰ میلیون لیتر اختصاص داده شد.



نیکزاد خاطرنشان کرد: سوخت را وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دولت و تشکیلات مبارزه با قاچاق سوخت در اختیار کشاورزان قرار داده است.