عادی سازی روابط سندی برای واگذاری منطقه به اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در دیدار با جمعی از رهبران و مسئولان استان اب سخنانی را مطرح کرد.

وی در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از مقاومت مردم این استان در مقابل سختی‌ها و ابتکارات آنها در مسیر جبران کمبودها و سازگاری با محدودیت‌های جنگ تحمیلی گفت: دشمنان از هر طریقی سعی دارند تخم نفاق و فتنه را در صفوف ملت یمن بکارند و حاصل آن را به نفع خود و به ضرر ملت از طریق اختلافات برداشت کنند.

او افزود: باید از ثبات امنیتی و اجتماعی در استان اب با صلح و سازگاری و همکاری میان دستگاه‌های مسئول حفاظت شود. دستگاه‌های مسئول و مقامات استان باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا به مردم در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات عمومی و بازسازی راه‌ها و امور بهداشتی یاری دهند.

الحوثی همچنین توضیح داد: ضعف ما در بخش کشاورزی باعث شد تا ملت یمن در بین نخستین کشورها از نظر سطح پایین امنیت غذایی قرار گیرد. به همین دلیل انتظار می‌رود تا مسئولان استان اب اهتمام بیشتری در راستای رونق بخش کشاورزی در استان به خرج دهند.

رهبر انصارالله بیان کرد: دشمنان به صراحت اذعان دارند که در سایه آتش بس همچنان به فکر انجام اقدامات خصمانه در مراحل آینده هستند. اقدامات و تحرکات اخیر دشمنان هم برگرفته از شکست‌ها و ناکامی‌های سابقشان در مراحل و جبهات مختلف است.

وی بیان کرد: هر زمان دشمن در روند تحمیل عملای خود به ملت یمن به یأس و ناامیدی برخورده آن گزینه خود را به شکل تحقیر آمیزی از صحنه حذف کرده است. طی سال‌های گذشته از سوی اجنبی‌ها به دسته‌ای از دزدان و مجرمان و خائنان به ملت منصب ریاست یمن داده شد!

وی افزود: نمی‌توانیم اجازه دهیم آمریکاییها برای ما تصمیم بگیرند. این خائنان و عوامل سعودی و امارات بودند که از دستورات شأن علیه ملت یمن پیروی کردند.

الحوثی در ادامه ضمن اشاره به اینکه آمریکایی‌ها پس از آنکه مطمئن شدند عواملشان دستورات را به خوبی اجرا کردند تصمیم به ساخت پایگاه‌هایی در حضرموت و المهره و عدن گرفتند، گفت: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مسیری است برای هموار کردن راه جهت تقدیم منطقه به این رژیم.