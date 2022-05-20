به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری ظهر جمعه در جریان بازدید استاندار اردبیل از پروژه راه ارتباطی کلور – درام در خلخال اظهار کرد: نه تنها این پروژه در هیچ مقطعی تعطیل نشده بلکه پیمانکاران با توانی مضاعف در این محور ارتباطی مشغول کارهای عمرانی و اجرایی هستند.

وی تصریح کرد: برای تکمیل پروژه‌های حوزه راه اصلی و بزرگراهی استان منابع ۶۰۰ میلیارد تومانی از طریق فاینانس بانکی تأمین شده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن از طریق بانک عامل برای محور ارتباطی کلور – درام اختصاص می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با پیگیری استاندار اردبیل، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نماینده جنوب استان در کنار تأمین اعتبارات ماده ۵۶، از محل ردیف ملی نیز برای این محور ارتباطی اعتبارات مناسبی تخصیص یافته است.

حیدری افزود: با تلاش و پیگیری پیمانکار قرار است مشکلاتی نظیر معارض و رانش محدود ایجاد شده در مسیر برطرف و در پاسخ به مطالبات مردم جنوب استان این محور شریانی به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با بازدیدهای مکرری که مسئولان استانی و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهند، درصدد حل موانع و مشکلات پیش رو هستیم تا در کنار توسعه بزرگراه‌های استان، در جنوب استان اردبیل نیز این محور شریانی هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

در این بازدید نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس از تلاش‌ها و پیگیری‌های مدیرکل راه و شهرسازی و به ویژه معاونت ساخت و مهندسی این اداره کل که به صورت مستمر پیگیر اجرای این پروژه مهم و ارتباطی هستند، قدردانی کرد.

میر غنی نظری اضافه کرد: در بازدید استاندار اردبیل از این محور ارتباطی، ارائه برنامه اجرایی از پیمانکار مطالبه شد تا هر چه سریع‌تر این راه ارتباطی آماده بهره‌برداری شود.