به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رئیسی عصر جمعه در دیدار با با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان آذربایجان غربی با بیان اینکه دولت مصمم است در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات ثبات ایجاد کند، افزود: نظام اداری باید کارآمد باشد و فعالان اقتصادی به سهولت مشکلات‌شان در این نظام رفع شود. تصمیمات خلق‌الساعه در گمرکات و همه بخش‌های تصمیم‌ساز مانعی برای تولیدکننده و صادرکنندگان است و دولت مصمم است در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات ثبات ایجاد کند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی با دولت در این راستا افزود: خنثی کردن تحریم‌ها به دست بخش خصوصی خوب پیش رفته است، اما می‌تواند بهتر از این نیز پیش برود. این روند باعث شده که سخنگوی کاخ سفید به شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعتراف کند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به درخواست تعدادی از فعالان اقتصادی برای سالم‌سازی و شفافیت در نظام اداری اظهار داشت: نظام اداری باید کارآمد باشد و فعالان اقتصادی به سهولت مشکلات‌شان در این نظام رفع شود. تصمیمات خلق‌الساعه در گمرکات و همه بخش‌های تصمیم‌ساز مانعی برای تولیدکننده و صادرکنندگان است. دولت مصمم است در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات ثبات ایجاد کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیریت و تصمیم گیری برای پایانه‌های گمرکی باید به صورت واحد باشد، گفت: با رعایت استقلال تمامی دستگاه‌ها، در عین حال باید مدیریت واحدی در پایانه‌ها شکل گیرد که مسئولیت آن با استاندار باشد.

حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری در استان آذربایجان غربی تاکید کرد و گفت: این استان یک نقطه بی‌بدیل است که می‌تواند یک هاب برای تجارت منطقه باشد. آذربایجان غربی همچنین قطب گردشگری، معدن و کشاورزی است. کرونا به صنعت گردشگری در تمام دنیا آسیب زد منتها باید این آسیب‌ها جبران شود و یکی از اقدامات جبرانی برای صنعت گردشگری امهال بازپرداخت تسهیلات است تا این صنعت بتواند خودش را پیدا کند.

وی با اشاره به موفقیت‌های دولت در کنترل ویروس کرونا و تأثیر این اقدام در توسعه گردشگری کشور گفت: سفرها در عید نوروز امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته و دولت بنا دارد این نشاط اجتماعی را حفظ کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: خام‌فروشی معادن به ضرر کشور است و باید به جای خام‌فروشی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در کنار آن ایجاد اشتغال تلاش کرد.