به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شنبه شب در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر استان که دو ساعت و ۲۵ دقیقه طول کشید و ۱۵ نفر از فعالان حوزه فرهنگ و هنر خراسان جنوبی در آن دغدغه‌های خود را بیان کردند، اظهار کرد: همه دغدغه‌ها و حرف‌های شما را شنیدم و پی گیری های لازم برای رفع آنها در استان و کشور انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه از بخشی از این مطالب مطلع بودم اما بخشی دیگر از آنها را جدید از زبان شما شنیدم، اضافه کرد: از شما انتظار داشتم در کنار بیان دغدغه‌ها و حرف‌های خود، ایده‌های جدید خود را هم بیان می‌کردید.

به گفته وی نکات کلیدی که در این جلسه بیان شد به سه دسته تقسیم می‌شود که بعضی از آنها با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان قابل حل است و برخی هم نیاز به اعتبار دارد که در قالب سفر باید دیده شود و بعضی از آنها هم نیاز به پیگیری ملی دارد که اقدامات لازم درباره آنها انجام خواهد شد.

استاندار ادامه داد: با تشکیل جلساتی با محوریت مدیر کل حوزه استانداری و همکاری سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موارد مورد نظر باید احصا و با حضور مدیران دستگاه‌های مربوط بررسی شوند.

قناعت در پایان تصریح کرد: امیدوارم در جلسه بعدی که در خدمت شما باشیم حداقل بعضی از این دغدغه‌ها رفع شده باشند.