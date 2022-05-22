برداشت گل محمدی در آذربایجان غربی آغاز شد/پیش بینی تولید ۵۱۰تن گل

جعفر وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۶۱ هکتار از اراضی استان زیر کشت گل محمدی قرار دارد که ۱۴۸ هکتار از باغات بارور و مابقی به صورت نهال است، افزود: میزان تولید گل تر از اراضی زیر کشت این محصول در استان بیش از ۵۱۰ تن است که در مقایسه با سال قبل پیش بینی می‌شود ۵ درصد افزایش داشته باشد.

وحدت تصریح کرد: سالانه بیش از ۸۰۰ هزار لیتر گلاب از گل محمدی در مناطق مختلف استان از جمله شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، خوی و پیرانشهر استحصال می‌شود.

وی با بیان اینکه زمان برداشت گل محمدی از اوایل خرداد ماه شروع و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد، بیان کرد: ارقام گل محمدی موجود استان رقم‌های مخصوص گلاب به منظور گلاب کشی و رقم مربایی جهت تهیه مربا و مارمالاد است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه متوسط عملکرد برگ گل محمدی در هر هکتار ۳.۶۰۰ کیلو گرم است، اضافه کرد: ارقام مورد استفاده برای کشت این محصول در سطح استان اغلب گل محمدی خوی بوده و از ارقام محلی کاشان نیز به صورت محدود برای کشت استفاده می‌شود که بیشترین سطح زیر کشت مربوط به شهرستان‌های خوی و ارومیه است.

وی با اشاره به مصارف گل محمدی اضافه کرد: از ۸۰ درصد محصولات برای عرق گیری، و مابقی به صورت گلبرگ خشک برای تهیه گل قند، مربا و سایر مصارف خوراکی، مصرف تازه خوری و حدود پنج درصد به صورت غنچه خشک به منظور صادرات استفاده می‌شود.

وحدت با اشاره به حمایت جهاد کشاورزی از کشت این گیاه دارویی اظهار کرد: رویکرد سازمان در جهت افزایش سطح زیر کشت و تولید محصول و حفظ منابع طبیعی با حمایت از توسعه این محصول است. به طوری که در سال‌جاری و در جهت حمایت از کشت گیاهان کم آب بر تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار پاجوش گل محمدی با یارانه بین کشاورزان استان توزیع گردیده است.

وی اضافه کرد: در راستای حمایت از کشت گیاهان کم آب بر، برای توسعه سطح زیر کشت از طریق واگذاری اراضی ملی در خارج از حوضه ابریز دریاچه ارومیه، توزیع نهال یارانه دار گل محمدی در بین متقاضیان و راهنمایی فنی جهت بهبود تولید و پرداخت تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری و صندوق توسعه محصولات باغی مورد توجه و در اولویت است.

وحدت تاکید کرد: به دلیل کم توقع بودن در نیاز آبی، این محصول می‌تواند در اراضی و مراتع فقیر و تخریب شده خود را با شرایط نامساعد وفق داده و از تخریب اراضی ملی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: گل محمدی با دارا بودن مزایای بسیار، گیاهی با اهمیت برای کشور است که نیازمند تجاری سازی است.

گل محمدی پس از باز شدن دوام کمی روی شاخه دارد و در صورت تأخیر طی ۲۴ ساعت رنگ آن به سفیدی گراییده و می‌ریزد.تأخیر زمان برداشت باعث افت شدید کیفیت گلاب و اسانس استحصال شده دارد.

برداشت در صبح زود و قبل از طلوع آفتاب و هوای خنک بامدادی شروع و تا قبل از گرم شدن هوا بایستی انجام و به مراکز خرید یا کارخانجات عرق گیری انتقال یابد؛ زیرا با گرم شدن هوا گل‌های چیده شده پژمرده و فعالیت‌های تخمیری در گل‌ها که اغلب روی هم انبار و فشرده می‌شوند افزایش می‌یابد.