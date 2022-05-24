یورش داعش به ۳ استان در عراق/ ۱۰ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سلسله اقدامات تروریستی بقایای تکفیریهای داعش به نقاط مختلف عراق همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، تروریست‌های تکفیری داعش به روستای العاصی در منطقه الرشاد واقع در جنوب کرکوک یورش بردند.

منابع عراقی اعلام کردند که به دنبال این یورش تروریست‌های تکفیری داعش ۷ نفر کشته شدند. از سوی دیگر، گفته می‌شود تروریست‌های تکفیری به منطقه‌ای در دیالی نیز یورش بردند که به دنبال آن ۲ نفر کشته و ۲ تَن دیگر زخمی شدند. در همین حال، هجوم داعش به استان نینوا نیز یک کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت.

پیش از این، عدنان محمد التمیمی کارشناس امور امنیتی عراقی به نقش مهم حشد شعبی عراق در تأمین امنیت مرزهای غربی این کشور اشاره کرد. وی افزود: سطح تهدیدات در مرزهای غربی عراق به ویژه با توجه به وجود اردوگاه الهول در سوریه که بیش از بیست هزار تروریست را در خود دارد و تحرکات مشکوک نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد، بالاست.

التمیمی تاکید کرد: حضور نیروهای حشد شعبی در بخشهایی از مرزهای غربی تضمینی برای امنیت ملی عراق است و این حضور به کاهش رخنه‌های امنیتی به میزان هفتاد درصد منجر شده است. وی افزود: حشد شعبی امنیت مناطقی را تأمین کرده است که سال‌ها ممر و گذرگاهی برای عبور عوامل انتحاری و خودروهای بمبگذاری شده بود.

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