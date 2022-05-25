انفجار در مسجد «حضرت ذکریا» در پایتخت افغانستان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، منابع محلی از وقوع یک انفجار در مسجدی در شهر کابل پایتخت افغانستان خبر می دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، این انفجار شامگاه امروز (چهارشنبه، ۴ خرداد) در مسجد «حضرت ذکریا» در چهار راه ترافیک واقع در شهر کابل رخ داده است.

به گزارش الجزیره، تا کنون در این حادثه ۶ نفر کشته شده و ۱۵ تَن نیز زخمی شده اند.

مسئولان امنیتی طالبان در کابل تاکنون در این باره اظهاری نکرده اند.

این درحالی است که طی ساعات گذشته ۲ انفجار در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ نیز رخ داده است.

کمتر از یک ساعت پیش بود که وقوع انفجاری مهیب در حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف در مرکز ولایت بلخ واقع در افغانستان شنیده شد.

فرماندهی پلیس طالبان در بلخ وقوع انفجار را تأیید کرد؛ اما تا کنون درباره‌ آن اطلاعاتی را منتشر نکرد.

این انفجار یک خودرو مسافربری را هدف قرار داده بود.

دقایقی پس از آن، انفجار دوم در کارته آریانا در حوزه پنجم امنیتی شهر مزارشریف رُخ داد.

به گفته‌ این منابع، ۱۰ نفر در این رویداد کشته و زخمی شده‌ اند.

طالبان تاکنون تنها وقوع یک انفجار را تأیید کرده‌ است.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره مسببین این حوادث منتشر نشده است.