به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبداللهی عصر پنجشنبه در نشست اقدام مشترک تنظیم بازار در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما به صورت روزانه آخرین وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی را رصد کرده و تاکید ما همچنان بر تشدید نظارت بر بازار و نانوایی‌ها است.

وی تصریح کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند تا با انتشار شایعات و دامن زدن به برخی از مسائل حاشیه‌ای مردم را نگران تأمین کالاهای اساسی به ویژه نان کنند در حالی که ما به هم استانی‌ها اطمینان می‌دهیم که به اندازه کافی آرد و نان در استان تولید شده و تحویل مردم می‌شود.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: حتی با ورود مسافران و گردشگران برنامه‌ریزی برای افزایش سهمیه آرد انجام شده و هیچ نگرانی در فصل گردشگری برای پخت و عرضه نان با کیفیت در استان اردبیل وجود ندارد.

عبداللهی تلاش اکثر نانوایان سخت‌کوش را در حفظ استانداردهای تولید نان به ویژه وزن مناسب چانه و عرضه به قیمت مصوب یادآور شد و افزود: همچنان با تعطیلی‌های خودسرانه نانوایی‌ها، کم فروشی و گران‌فروشی برخورد شده و به نانوایان متخلف خدمات حمایتی ارائه نمی‌شود.

وی به تولید و عرضه مرغ نیز اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش همکاران جهاد کشاورزی در روزهای گذشته جوجه‌ریزی مناسبی را انجام دادیم تا در فصل تیر و مرداد مشکلی از بابت تأمین گوشت سفید نداشته باشیم.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه ۶۰ هزار قطعه کشتار مرغ را در استان شاهد هستیم که این ظرفیت گاه افزایش یافته و در برخی مواقع نیز کاهش آن را به تناسب نیاز بازار شاهد هستیم.

وی میزان مصرف گوشت سفید را در استان ۱۰۰ تن اعلام کرد و گفت: تولید ما در برخی از روزها به ۱۵۰ تن می‌رسد که مازاد تولید به شکل مرغ منجمد برای تنظیم بازار ذخیره‌سازی می‌شود.

عبداللهی از همکاری خوب بانک عامل در پرداخت تسهیلات برای مرغداری‌ها و دامداری‌ها خبر داد و اضافه کرد: با اعطای کارت اعتباری دامدار به هر متقاضی دریافت تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۰ درصد ارائه می‌شود.

وی به فعالیت شعب منتخب بانک عامل در پرداخت تسهیلات برای دامداران و مرغداران سنتی و صنعتی اشاره کرد و افزود: طی امروز و فردا این شعب تا عصر آماده ارائه خدمات به متقاضیان خواهند بود تا تسهیلاتی را در ۲۳ شعبه بانکی به دامداران ارائه کنند.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: تاکنون ۵۹ متقاضی برای دریافت این تسهیلات تشکیل پرونده دادند و این پرداختی‌ها برای ۱۰ مورد انجام شده است.