مقاومت در سال ۲۰۰۰ اسطوره شکست ناپذیری صهیونیسم را درهم شکست

خبرگزاری مهر، گروه بین المل: ۲۵ می سال ۲۰۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی در نهایت پس از تحمل ضربات متعدد از مقاومت و ملت لبنان مجبور به عقب‌نشینی از جنوب این کشور شد. این رخداد که زمینه‌ساز شکست‌های بعدی رژیم صهیونیستی شد در لبنان به عید مقاومت و آزادی موسوم است.

دکتر «محسن صالح» رئیس انجمن بین المللی کارشناسان سیاسی لبنان، در گفتگو بامهر اظهاراتی را درباره آزادی جنوب لبنان از اشغال نظامیان رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۵ مه سال ۲۰۰۰ میلادی، مطرح کرد که مشروح آن از نظر می‌گذرد:

این تحلیلگر لبنانی تصریح کرد: آزادی جنوب لبنان از اشغال نظامیان رژیم صهیونیستی یک پیروزی است که توسط مقاومت اسلامی لبنان به فرماندهی شهید «عماد مغنیه» و تحت رهبری دبیرکل «حزب الله» و نیز با مجاهدت‌های نیروهای جهادی و مؤمن مقاومت، به دست آمد.

وی عنوان کرد: آزادسازی، آزادی، کرامت و استقلال موضوعاتی واقعی و عینی هستند مگر اینکه بخواهیم آگاهانه نسبت به آنها غفلت بورزیم و آنها را در زمره مفاهیم سوررئالیستی قرار دهیم. رژیم صهیونیستی و تمامی حامیان آن خود را نیروهای شکست ناپذیر می‌شمردند اما مقاومت این افکار را در ذهن آنها درهم شکست. رهبران مقاومت لبنان تلاش کردند تا مفاهیمی را که دشمن صهیونیستی رواج داده بود، از بین ببرند و اینگونه زمان پیروزی فرا رسید.

محسن صالح افزود: ۲۵ مه (۴ خرداد) صبح جدیدی است که آزادگان از آفتاب گرم آن بهرمند می‌شوند. دستاوردهای این روز باعث شد که دشمن صهیونیستی با کابوس‌های فراوان مواجه شود. خوشا به حال شهیدانی که در سالگرد این پیروزی پذیرای بزرگانی چون مهندس «نزار صالح» و «اباذر» و دیگر مجاهدان هستند. ما نیز در انتظار شهادت هستیم.

وی تأکید کرد: سالگرد این پیروزی را که بنیان پیروزی‌های جدید برای امت‌های لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، یمن، ایران، بحرین بوده و باعث قوی‌تر شدن مقاومت شده است، به انجمن بین المللی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، تبریک می‌گوئیم.

گفتنی است، ۲۵ می سال ۲۰۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی در نهایت پس از تحمل ضربات متعدد از مقاومت و ملت لبنان مجبور به عقب‌نشینی از جنوب این کشور شد. این رخداد که زمینه‌ساز شکست‌های بعدی رژیم صهیونیستی شد در لبنان به عید مقاومت و آزادی موسوم است.

پیروزی سال ۲۰۰۰ عملیات‌های حزب الله در این سال‌ها شدت و قدرت بیشتری پیدا کرد و ضربات سخت و کمرشکنی به صهیونیست‌ها وارد کرد، به همین سبب دشمن متجاوز، در ۲۵ ایار سال ۲۰۰۰ بطور یکجانبه و بدون هیچ شرط یا اطلاع قبلی، از جنوب لبنان عقب نشینی کرد.