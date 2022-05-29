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۸ خرداد ۱۴۰۱، ۷:۵۴

طی ۲۴ ساعت گذشته صورت گرفت؛

تداوم نقض آتش‌بس «الحدیده» توسط متجاوزان سعودی

تداوم نقض آتش‌بس «الحدیده» توسط متجاوزان سعودی

ائتلاف متجاوز سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ مرتبه آتش‌بس در استان «الحدیده» را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به نقض گسترده آتش بس در الحدیده ادامه می‌دهد. سعودی‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ مرتبه آتش بس در الحدیده را نقض کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که آتش بس در دیگر استان‌های یمن نیز توسط ائتلاف سعودی نقض می‌شود. پیشتر «علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با وبگاه العهد به عربستان سعودی درباره ادامه نقض آتش‌بس هشدار داد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن در برابر این تجاوزات هرگز دست بسته باقی نخواهند ماند و در پاسخ به نقض مکرر آتش بس از سوی عربستان گزینه‌های بسیاری را در اختیار دارند. القحوم افزود: نیروهای مسلح یمن نوعی سلاح راهبردی را ساخته‌اند که در صورت ادامه تجاوزات امکان استفاده از آن علیه عربستان سعودی وجود دارد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: ائتلاف تجاوز از ابتدا به آتش بس پایبند نبودند و همواره آن را نقض می‌کردند. آتش بس اساساً برای موضوعات بشردوستانه برقرار شد اما عربستان سعودی در همه مسائل مانع تراشی کرده و از به ثمر نشستن تلاش‌های بین المللی و منطقه‌ای جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 5501547

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