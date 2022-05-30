قدرتمندترین ابر رایانه جهان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سیستم فرانتیر (Frontier) از آزمایشگاه ملی اوک ریج (ORNL ) با کمک سی پی یو های EPYC شرکت AMD کار می کند که جایگاه ابر رایانه ژاپنی «سیستم فوگاکو»(Fugaku) با سی پی یوهای ARM A64X را از آن خود کرد.

البته سیستم فرانتیر هنوز در ایالت تنسی در مرحله آزمایش است ولی به تدریج و درآینده نیروی هوایی و وزارت انرژی آمریکا از آن استفاده خواهند کرد.

رایانه مذکور با پلتفرم Cray EX شرکت هیولت پاکارد فعال شده است. این نخستین نمونه شناخته شده از یک سیستم اگزااسکیل(مقیاس کلان) واقعی است که توان آن به ۱.۱ اگزافلاپ می رسد. این درحالی است که توان فوگاکو کمتر از ۴۴۲ پتافلاپ است. این ابر رایانه ژاپنی به مدت ۲ سال صدر نشین فهرست قدرتمندترین رایانه های جهان بود.

فرانتیر در مصرف انرژی نیز بسیار کارآمد است و توان پردازشی آن ۵۲.۲۳ گیگافلاپ به ازای هر وات است. توماس زاخاریا، مدیر آزمایشگاه ORNL در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «این واقعیت که سریع‌ترین ماشین جهان از نظر انرژی نیز کارآمدترین به حساب می آید، بسیار شگفت‌انگیز است.»

در فهرست ۱۰ ابر رایانه برتر جهان، دو سیستم چینی «تایهولایت» از مرکز ملی تحقیقات مهندسی و فناوری رایانشی و پارالل(NRCPC) و رایانه «تیان هه ۲A » از دانشگاه ملی فناوری دفاع این کشور حضور دارند.

البته طبق گزارش ها چین هم اکنون دو سیستم مقیاس کلان( تیان هه -۳ و سان وی اوشن لایت) را در اختیار دارد. اما به دلیل وضعیت فعلی سیاست های نیمه رسانه، این کشور دستاوردهای جدید را آشکار نمی کند.