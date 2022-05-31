تیم بسکتبال نوجوانان بدون دیدار تدارکاتی به دنبال سهمیه جهانی

محسن شاه علی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند تمرینات آماده سازی این تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا (امارات) توضیح داد و گفت: بعد از قهرمانی در غرب آسیا و بازگشت از اردن ۹ جلسه تمرینی در تهران داشتیم. در دو روز گذشته به بازیکنان استراحت دادیم اما مجدد از امروز (سه شنبه) اردوی آماده سازی خود را از سر می گیریم و به طور مستمر تا ۲۰ خردادماه زمان اعزام به محل برگزاری رقابت ها ادامه خواهیم داد.

وی که پیش از این از دیدار تدارکاتی و نبود آن به عنوان چالش و مشکل اصلی تیمش یاد کرده بود، در مورد روند آماده سازی پیش بینی شده تا قبل از حضور در مسابقات و اینکه آیا دیدار تدارکاتی پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: انجام دیدار تدارکاتی به خصوص با تیم‌های خارجی باید جزو واجبات برای هر تیمی در هر مرحله از آماده سازی باشد. به ویژه برای رده‌های سنی پایه که کمتر تجربه‌ای از میادین رسمی و دیدارهای بین المللی دارند اما با این حال ما حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را هم مانند غرب اسیا بدون این مهم به سرانجام باید برسانیم.

سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان با بیان اینکه این تیم برای حضور در تورنمنت بین المللی قطر دعوت نامه دریافت کرده بود، گفت: قطری‌ها اینگونه برنامه ریزی کرده بودند که پیش از میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا، تورنمنتی چهارجانبه با حضور ایران، قزاقستان و یک تیم دیگر برگزار کند. دعوتنامه این تورنمنت برای ما ارسال شده بود اما تا به امروز از طرف فدراسیون اعلام آمادگی ای به مجموعه کادر فنی و بازیکنان برای این اعزام نشده است و فکر می‌کنم در کل شرکت در آن منتفی است.

وی تأکید کرد: فدراسیون به خاطر پاره‌ای از مسائل در حال بررسی جوانب مختلف این تورنمنت بود اما قاعدتاً اگر مبنا بر اعزام بود بایدتا به امروز کارهای آن انجام می‌شد تا هفته آینده به قطر سفر کنیم و در فاصله چند روز مانده به آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در این تورنمنت شرکت داشته باشیم اما فکر می‌کنم در کل این برنامه منتفی است و به این ترتیب ما باید تمرینات خود را تا زمان اعزام در تهران پیگیری کنیم.

شاه علی با تأکید بر اینکه تیم بسکتبال نوجوانان بدون هیچ تدارکاتی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‌کند، یادآور شد: مشکل اینجاست که در داخل هم رقابت‌هایی در جریان نیست که به واسطه آن تیم‌ها در تمرین و دوره فعالیت حضور داشته باشند. فقط چند تیم دسته اولی هستند که دغدغه‌های خود را برای صعود دارند و نمی‌توانیم روی آنها به عنوان حریف تدارکاتی برنامه ریزی کنیم. بنابراین تیم باید بدون تدارکات عازم مسابقات شود.

وی با یادآوری اینکه مسابقات قهرمانی آسیا حکم انتخابی جهان را دارد، گفت: با همه اینها به کسب سهمیه جهانی از این رقابت‌ها فکر می‌کنیم. ۴ تیم برتر رقابت‌ها می‌توانند سهمیه جهانی بگیرند و فکر می‌کنم ایران و بازیکنانش این توانایی را دارند که بتوانند یکی از این سهمیه‌ها را از آن خود کنند. استرالیا از تیم‌های قدرتمند در این رقابت هاست اما فکر می‌کنم نیوزلند و سایر تیم‌ها در حدی باشند که بتوانیم رقابت پایاپای با آنها داشته باشیم.

سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان اظهار داشت: دور جدید تمرینات را با ۱۵ بازیکن آغاز می‌کنیم و در فاصله دو سه روز مانده به ۲۰ خرداد که زمان اعزام به محل برگزاری رقابت هاست، ترکیب اصلی را مشخص می‌کنیم.