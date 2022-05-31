به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی در تازه‌ترین رنکینگ که پیش از رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان در سایت رسمی خود منتشر شده، برترین فرنگی‌کاران جهان را معرفی کرده است.

البته این رنکینگ طبق عملکرد فرنگی کاران در رقابت‌های قهرمانی قاره‌ای اعلام شده که مسابقات جام یاشاردوغو ترکیه نیز به عنوان یکی از تورنمنت‌های دارای رنکینگ برای مسابقات جهانی محسوب شد. همچنین تورنمنت‌های آتی از جمله تورلیخانوف قزاقستان (۱۲ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۱)، متئو پلیکونه ایتالیا (۱ تا ۴ تیر ۱۴۰۱) و جام بین‌المللی تونس (۲۳ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱) نیز از دیگر میادین مؤثر در رنکینگ کشتی‌گیران در رقابت‌های جهانی خواهند بود.

بر این اساس طبق جدیدترین رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم در صدر و میثم دلخانی در ۶۳ کیلوگرم و محمدعلی گرایی در ۷۷ کیلوگرم در رده دوم قرار گرفتند. همچنین پژمان پشتام نیز در جایگاه چهارم وزن ۸۲ کیلوگرم ایستاد.

طبق این گزارش، برترین فرنگی‌کاران جهان در آستانه رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ صربستان به شرح زیر معرفی شدند:

۵۵ کیلوگرم: ۱- کن ماتسوی (ژاپن) ۲- الدانیز عزیزلی (آذربایجان) ۳- نوگزاری سورتسومیا (گرجستان) ۴- امین سفرشایف (روسیه )…۱۶- سجاد عباس پور (ایران)

۶۰ کیلوگرم: ۱- ویکتور سیوبانو (مولداوی) ۲- ژولامان شارشنبکوف (قرقیزستان) ۳- لوییز آلبرتو سانچز (کوبا) ۴- کنیچیرو فومیتا (ژاپن )…۱۴- مهرداد مردانی (ایران)

۶۳ کیلوگرم: ۱- لری ابولادزه (گرجستان) ۲- میثم دلخانی (ایران) ۳- طالح ممدوف (آذربایجان) ۴- کنسوکه شیمیزو (ژاپن)

۶۷ کیلوگرم: ۱- محمدرضا گرایی (ایران) ۲- راماز زویدزه (گرجستان) ۳- پرویز نصیب اف (اوکراین) ۴- مورات فیرات (ترکیه)

۷۲ کیلوگرم: ۱- کریستوپاس اسلیوا (لیتوانی) ۲- مالخاس آمویان (ارمنستان) ۳- گئورگ ساهاکیان (لهستان) ۴- سرگئی کوتوزوف (روسیه) ۵- محمدرضا مختاری (ایران)

۷۷ کیلوگرم: ۱- سنان سلیمان اف (آذربایجان) ۲- محمدعلی گرایی (ایران) ۳- آکژول ماخمدوف (قرقیزستان) ۴- تاماش لورینچ (مجارستان)

۸۲ کیلوگرم: ۱- رفیق حسین اف (آذربایجان) ۲- برهان آکبوداک (ترکیه) ۳- ادلان آکیف (روسیه) ۴- پژمان پشتام (ایران) …رسول گرمسیری (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- زورابی داتوناشویلی (صربستان) ۲- ژان بلنیوک (اوکراین) ۳- ویکتور لورینچ (مجارستان) ۴- کایریل ماکسویچ (بلاروس )…۲۵- ناصر علیزاده (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (ایران) ۲- آلکس زوک (مجارستان) ۳- موسی اولویف (روسیه) ۴- مارتین ساوولاینن (فنلاند)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- یاکوبی کاجایا (گرجستان) ۲- رضا کایالپ (ترکیه) ۳- یاسمانی آکوستا فرناندز (شیلی) ۴- میخاین لوپز (کوبا) ۵- علی اکبر یوسفی (ایران )…۱۴- امین میرزازاده (ایران)