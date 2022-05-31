کامران قاسمپور برترین آزادکار جهان شد/ حسن یزدانی در جایگاه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی تازه‌ترین رنکینگ برترین آزادکاران جهان را منتشر کرد که طی آن کامران قاسمپور در صدر وزن ۹۲ کیلوگرم ایستاد و حسن یزدانی نیز پایین‌تر از دیوید تیلور آمریکایی در رده دوم وزن ۸۶ کیلوگرم جای گرفت.

همچنین محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم و علیرضا سرلک در وزن ۵۷ کیلوگرم نیز به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم اوزان خود جای گرفته‌اند.

بر این اساس رنکینگ برترین آزادکاران جهان طبق اعلام سایت اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- توماس گیلمان (آمریکا) ۲- کومار راوی (هند) ۳- زائور اوگویف (روسیه) ۴- علیرضا سرلک (ایران)

۶۱ کیلوگرم :۱- عباس‌گاژی ماگمدوف (روسیه) ۲- آرسن هاروتونیان (ارمنستان) ۳- دیتون فیکس (آمریکا) ۴- توشهیرو هاسگاوا (ژاپن )…۲۲- داریوش حضرتقلی‌زاده (ایران)

۶۵ کیلوگرم: ۱- زاگیر شاخیف (روسیه) ۲- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) ۳- حاجی علیف (آذربایجان) ۴- تاکوتو اوتوگورو (ژاپن )…۶- امیر محمد یزدانی (ایران )…۱۵- مرتضی قیاسی (ایران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- زورابی یاکوبیشویلی (گرجستان) ۲- ارنازار آکماتالیف (قرقیزستان) ۳- ماگومدمراد گادژیف (لهستان) ۴- آرمن آندراسیان (ارمنستان )…۸- عرفان الهی (ایران )…۱۳- امیرمحمد یزدانی (ایران)

۷۴ کیلوگرم: ۱- کایل دیک (آمریکا) ۲- تاجمراز سالکازانوف (اسلواکی) ۳- زائوربک سیداکوف (روسیه) ۴- فضلی اریلماز (ترکیه) …۱۱- یونس امامی (ایران)

۷۹ کیلوگرم :۱- جردن باروز (آمریکا) ۲- محمد نخودی (ایران) ۳- آرمن آواگیان (ارمنستان) ۴- گئورگیوس کوگیومسیدیس (یونان )…۹- علی سوادکوهی (ایران)

۸۶ کیلوگرم: ۱- دیوید تیلور (آمریکا) ۲- حسن یزدانی (ایران) ۳- آتور نایفونوف (روسیه) ۴- مایلز آمینه (سن‌مارینو)

۹۲ کیلوگرم: ۱- کامران قاسمپور (ایران) ۲- عثمن نورماگمدوف (آذربایجان) ۳- ماگومد قربان‌اف (روسیه) ۴- جی‌دن کاکس (آمریکا )…۱۸- احمد بذری (ایران )…۲۱- امیرحسین فیروزپور (ایران)

۹۷ کیلوگرم :۱- عبدالرشید سعدالله‌یف (روسیه) ۲- کایل اسنایدر (آمریکا) ۳- سلیمام کارادانیز (ترکیه) ۴- ماگومدگاژی نوروف (مقدونیه) …۹- مجتبی گلیج (ایران )…۱۲- محمدحسین محمدیان (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- طاها آکگل (ترکیه) ۲- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۳- امیرحسین زارع (ایران) ۴- خاگواگرل مانختور (مغولستان)