«مرتضوی» از خط ریلی راه آهن بیرجند_ قائن_ یونسی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز (سه شنبه) در راستای سفر به خراسان جنوبی به منظور پیگیری دستورات رئیس جمهور و مصوبات حاصل از سفر رئیس جمهور به این استان، از طرح ریلی بیرجند_قائن_ یونسی بازدید کرد.

طول راه‌آهن زاهدان - بیرجند - مشهد ۹۰۱ کیلومتر است که از این مقدار ۴۲۱ کیلومتر در جغرافیای استان خراسان جنوبی قرار دارد. ۲۷۱ کیلومتر، حد فاصل بیرجند، یونسی است که ۸۸ کیلومتر آن در استان خراسان رضوی قرار دارد و ۵۸ کیلومتر از آن در دست اجرا است. ۱۸۳ کیلومتر دیگر نیز در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

اجرای این عملیات پس از حدود ۲ دهه انتظار از سال ۹۸ آغاز شده بود و در حال حاضر ۹۰ کیلومتر این طرح ریلی در قالب ۲ قطعه ۵۸ کیلومتری از طرف ایستگاه یونسی_گناباد و ۳۲ کیلومتری از طرف بیرجند در دست اجرا است. قطعه ۱۶ راه‌آهن بیرجند - قائن - یونسی به طول ۳۲ کیلومتر در مرحله زیرسازی است و حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تسریع در تأمین مالی احداث راه‌آهن بیرجند - یونسی یکی از مصوبات سومین سفر استانی رئیس جمهور به این است و در آن سفر مقرر شد ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص یابد.

مرتضوی پس از بازدید از پروژه راه آهن بیرجند، قائن، یونسی،گفت: این پروژه علاوه بر اینکه باعث کاهش هزینه‌ها و رفع مشکلات حمل و نقل مسافری می‌شود، برخی از مشکلات محور را نیز حل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه از اولویت‌های استان خراسان جنوبی به شمار می‌رود،گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات ایجاد شده از سر راه پروژه راه آهن برداشته شود.