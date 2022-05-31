بازدید «مرتضوی» از روند احداث پروژه باند دوم محور بیرجند_قائن

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (سه شنبه) همزمان با سفر سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور به بیرجند و با همراهی جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی از آخرین وضعیت روند احداث پروژه باند دوم محور بیرجند -قائن بازدید شد.

این بازدید به منظور اطلاع از پیشرفت فیزیکی و بررسی راهکارهای تسریع در روند اجرای پروژه انجام شد.

محور بیرجند - قائن ۱۰۰ کیلومتر طول دارد که در ۸۴ کیلومتر عملیات دوبانده سازی تکمیل شده و محور زیر بار ترافیک است.

طبق برنامه ریزی های اداره کل راه و شهرسازی استان، در صورت تأمین به موقع اعتبار تخصیص یافته -۶۰۰ میلیارد ریال- عملیات دوبانده سازی ۱۶ کیلومتر باقیمانده نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ تکمیل خواهد شد.

بهره برداری از این پروژه، از برنامه‌های اولویت دار استان در سال جاری است.

پروژه باند دوم بزرگراه بیرجند_قائن به طول ۹۹ کیلومتر، در قالب بخشی از کریدور جنوب به شمال شرق کشور، بیرجند را از طریق قائن و تربت حیدریه به مشهد متصل می‌کند. تکمیل این کریدور ضمن افزایش ایمنی تردد زوار بارگاه امام رضا (ع) به مشهد، موجب افزایش ترانزیت کالا به شمال شرق کشور و کشورهای آسیای میانه و افغانستان می‌شود.

جاده بیرجند قائن قسمتی از شاهراه اصلی نوار شرقی کشور بوده و ارتباط بین استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان و همچنین اتصال بین افغانستان و مجتمع معدنی سنگ آهن سنگان را به بنادر جنوب کشور برقرار می‌کند.

این محور به سبب ارتباط با پایانه‌های مرزی و بنادر جنوب، طی چند سال اخیر رشد ترافیک روز افزونی داشته و در نتیجه مشخصات راه اصلی موجود، جوابگوی نیاز فعلی و آتی ترافیک نبوده،از این رو عملیات چهار خطه کردن آن از مدت‌ها پیش شروع شده و تاکنون ۸۵ درصد آن یعنی حد فاصله کیلومتر صفر تا ۵۵، حدفاصل کیلومتر ۶۷ تا ۷۴ و همچنین حدفاصل ۷۹ الی ۹۹ به صورت چهار خطه به بهره برداری رسیده و پنج کیلومتر دیگر یعنی حدفاصل کیلومتر ۷۴ تا ۷۹ در آستانه بهره برداری است.

مرتضوی پس از بازدید از پروژه احداث باند دوم بیرجند- قائن،گفت: به پیمانکاران این اعتماد را بدهید که اجازه نمی‌دهیم حق آن‌ها تضییع شود تا در این زمینه برای آنها اعتمادسازی صورت گیرد.

وی همچنین از افزایش قابل توجه سهمیه دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و عنوان کرد: متولیان امر در جذب حداکثری این سهمیه برای استان خراسان جنوبی تلاش کنند.