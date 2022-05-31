به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، اسدالله جلال‌زاده بیان کرد: همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س)، طرح شبکه همیاران مردمی دولت در بخش راهداری خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد شبکه همیاران مردمی دولت در اجرای طرح واکنش سریع (طوس)، گفت: تمامی هم استانی‌ها و کاربران جاده‌ای به‌ویژه رانندگان حرفه‌ای می‌توانند مشکلات مرتبط با ایمنی راه‌ها که نیازمند اقدام سریع است را از طریق سامانه و تلفن گویای ۱۴۱ گزارش کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: موضوعات قابل گزارش در فاز اول طرح شامل لکه‌گیری و اصلاح چاله‌های مخاطره‌آمیز در راه‌ها، پاکسازی و شستشوی علائم و تابلوهای ایمنی موجود، پاکسازی اجسام زائد از سطح و شانه راه‌ها، رفع نقص و عیب از تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی موجود، تکمیل علائم در پیچ‌های تند فاقد علائم کافی است.

وی یادآور شد: رفع نقص حفاظ ایمنی آسیب دیده و مخاطره‌آمیز، آشکارسازی مقاطع حادثه خیز، ایمن سازی تقاطع منجر به حادثه یا انسداد جاده‌ها دسترسی غیر مجاز نیز از دیگر موارد قابل گزارش در فاز اول این طرح است.

جلال‌زاده اظهار کرد: بالغ بر ۱۷ هزار کیلومتر انواع راه در خراسان جنوبی، سرمایه عظیم و ارزشمندی بوده که حفاظت و نگهداری آنها بسیار مهم است.