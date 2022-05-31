اشاره اولیانوف به درز فوری گزارش آژانس درباره ایران در رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین به درز پیدا کردن گزارش های «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران در رسانه های جمعی اشاره کرد.

اولیانوف در این باره با انتشار پیامی توییتری نوشت: مثل همیشه، گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران بلافاصله در رسانه‌های جمعی درز پیدا کرد.

وی افزود: می‌توان گمانه‌زنی‌های زیادی را در روزهای آینده و بحث‌های داغ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار داشت.

عصر روز گذشته، آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اشاره به تعهدات طرف های ایران در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، در گزارش خود مدعی شد که میزان اورانیوم غنی شده تهران به ۱۸ برابر مقدار تعیین شده ذیل برجام رسیده است.

این آژانس ضمن طرح ادعاهای تکراری برضد ایران در گزارش خود مدعی شد: تهران در خصوص مشاهده ذرات اورانیوم در ۳ سایت اعلام نشده خود، توضیحات موثقی به این آژانس ارائه نکرده است. مسائل پادمانی مربوط به این ۳ مکان باقیمانده است.

گروسی اخیرا در جریان سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس واقع در سوئیس مدعی شده بود که مذاکرات با ایران به منظور پایان دادن به بن بست طولانی مدت پیرامون توضیح درباره منشأ قطعات اورانیوم غنی شده یافت شده در تاسیسات قدیمی اعلام نشده، در نقطه «بسیار دشواری» قرار گرفته است.

ایران بارها در مورد درز اطلاعات محرمانه و حیاتی برنامه صلح آمیز هسته ای خود به آژانس هشدار داده و مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است. این در حالی است که سرویس های اطلاعاتی غربی و صهیونیستی با نفوذی که در این سازمان دارند به راحتی به این اطلاعات دسترسی دارند.