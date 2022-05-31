سمنان رتبه نخست تشکل جوانان را نسبت به جمعیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی علوی صبح سه شنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان سمنان طی سال جاری به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در استان سمنان تا پایان سال گذشته به ازای هر هفت هزار نفر جمعیت جوان، ۳.۰۳ تشکل جوانان وجود دارد، ابراز داشت: این آمار با نرم کشور ۱.۰۱ ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه تشکل جوانان استان سمنان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است، افزود: در حوزه تشکل‌های جوانان به جرأت می‌توان گفت که این استان از وضعیت خوبی نسبت به سایر استان‌ها برخوردار است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان ضمن بیان اینکه سال گذشته ۱۰ مورد هدف‌گذاری برای تشکل‌های مردم نهاد جوانان تعیین شده بود، ابراز داشت: استان سمنان بعد از لرستان مقام دوم میزان تحقق این هدفمندی‌ها را کسب کرده است.

علوی با بیان اینکه می‌بایست برنامه‌های مناسب و جامع برای غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان تدوین شود، تصریح کرد: به این منظور سامانه‌ای طراحی شده تا خانواده‌ها بتوانند با توجه به نیاز از برنامه‌های اوقات فراغ با خبر شوند که سامانه www.faraghatejavan.ir در دسترس است.