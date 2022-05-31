پایبندی به فرهنگ عفاف و حجاب در تهیه لباس مدارس مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لباس فرم دانش‌آموزی بیانگر ترویج هویت ایرانی، اسلامی دانش‌آموزان است، اظهار کرد: در تهیه لباس فرم برای دانش آموزان بادی فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با لباس ملی در نظر گرفته شود.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید تهیه لباس فرم دانش آموزان به تعدادی از تولیدکنندگان مجاز پوشاک سپرده شده است که لباس فرم‌های مدارس استان اردبیل با رویکرد رونق تولید در استان و با استفاده از پارچه باکیفیت ایرانی تهیه و دوخت می‌شود،

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به فعالیت کمیته ساماندهی در کلیه مناطق و نواحی ۱۹ گانه استان در راستای سازماندهی و نظارت بر لباس فرم دانش آموزان اشاره کرد و گفت: دقت در انتخاب الگو، رنگ، کیفیت پارچه و قیمت مناسب از جمله محورهای مهمی است که باید مد نظر مدیران مدارس و کمیته‌های اجرایی شهرستان‌ها و مناطق و سازمان دانش آموزی قرار گیرد.

صفری ادامه داد: تهیه لباس‌ها از طریق انعقاد قرارداد بین اعضای شورای مدرسه و تولید کنندگان مجاز در سطح این استان انجام می‌شود، ضمن آنکه تهیه قرارداد، نظارت بر تمامی مراحل سازماندهی لباس فرم دانش آموزی و چگونگی رسیدگی به شکایات نیز به کمیته‌های اجرایی شهرستان‌ها و مناطق محول شده است.

وی افزود: به منظور مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت، از مدیران واحدهای آموزشی و تولیدکنندگان پوشاک خواسته شده است که به هنگام انعقاد قرارداد این موضوع را مدنظر قرار دهند.