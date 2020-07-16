به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در گردهمایی مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و معاونین پرورشی و فرهنگی استانها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این جلسات در لایه های معاونت پرورشی نفوذ پیدا کند و از وزیر آموزش و پرورش تشکر می کنم که در سخت ترین شرایط بهترین حالت را در مورد معیشت فرهنگیان، در جبران عقب ماندگی ها، ایجاد شبکه شاد و توسعه فضای مجازی و هم در نوع نگاه به برنامه ریزی و اثربخش برنامه ها برای تحقق سند تحول بنیادین برای آموزش و پرورش به وجود آورده است.

وی در خصوص گزارش برنامه های معاونت پرورشی در سال ۱۳۹۸ گفت: از تعداد ۲۶۶ برنامه مصوب ابلاغی مسئولیت مستقیم طراحی اجرای ۵۱ برنامه یعنی ۲۰ درصد برنامه های آموزش و پرورش برعهده معاونت پرورشی است که ۲۵۳ فعالیت برای این ۵۱ برنامه طراحی کردیم و ذیل برنامه ها به استانها ابلاغ کردیم. تعداد ۲۱ فعالیت تا سطح دانش آموزان، ۲۴ برنامه تا سطح مدرسه و ۱۵ فعالیت در سطح فعالیت های پرورشی و در مجموع ۶۱ فعالیت به طور مستقیم و غیرمستقیم برای دانش آموزان اجرا شده است.

کاظمی در ادامه افزود: ۱۶ فعالیت به حوزه تولید محتوا و۱۲۲ فعالیت به مجموعه عظیم مدیریت و برنامه ریزی و ۴۰ فعالیت به تربیت و ارتقا توانمندی های نیروی انسانی اختصاص داده شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی به انتظارات دستگاه حاکمیتی و دیگر دستگاه کشور از آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی انتظارات بسیاری از آموزش و پرورش دارند که به حوزه پرورشی و فرهنگی منتقل می‌شود و ما مجبور به تعریف برنامه هستیم. طرح نماد، یاریگران زندگی، توسعه فرهنگ شهید و شهادت، برگزاری اجلاسیه‌های نماز، جشنواره زندگی به سبک روح‌الله، حمایت از کالای ایرانی و بیانیه گام دوم انقلاب، جشنواره فرهنگی هنری از برنامه‌های مختلفی هستند که ما بنابر اقتضائات بومی، محلی و زمانی مکلف به اجرای آنان هستیم.

برگزاری ۱۷ میلیون روز دانش آموز اردو در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کاظمی با اشاره به برنامه های فرهنگی اردوها گفت: در سال تحصیلی ۹۸_۹۷ در حدود ۱۷ میلیون روز دانش آموز به اردو رفته اند و این آمار در سال ۹۸_۹۹ به دلیل تعطیلی مدارس هنوز مشخص نشده است. همچنین در حوزه زیرساخت ها؛ دستوالعمل ها، آیین نامه ها، نیروی انسانی، توسعه و تجهیز دارالقران ها، نظام جامع مشاوره، جذب ۲ هزار طلبه وظیفه و۳۰ میلیون نفر آموزش نیروی انسانی و.... از اقدامات حوزه پرورشی است.

وی یکی از انتظارات این حوزه از معاونان پرورشی و فرهنگی را فعالیت در فضای مجازی دانست و بیان کرد: در شرایط کرونا آموزش به سمت فضای مجازی حرکت کرد و انتظار داریم معاونین پرورشی با پشتیبانی مدیران کل در ایجاد گروه ها و کانال ها، فعال شدن دارالقران ها در فضای مجازی و تولید محتوا، جشنواره در این فضا پررنگ تر از همیشه فعالیت داشته باشند و از ظرفیت این حوزه استفاده کنند.

اعزام ۲۵۰ هزار نفر به اردوی راهیان نور

معاون پرورشی و فرهنگی با اشاره به برگزاری جشنواره پیش اجلاس نماز در سال گذشته در ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش گفت: امسال موضوع اجلاس نماز با محوریت مسجد، مدرسه، منزل و خانواده است که انشالله با کمک مدیران کل این موضوع به نتیجه برسد.

کاظمی با اشاره به اردوی شمیم نور گفت: در سال گذشته ۲۵۰ هزار نفر به اردوی راهیان نور اعزام شدند و امسال برای اولین بار تصمیم داریم اردوی شمیم نور را با کمک معاونان پرورشی و فرهنگی استان برای کودکان دبستانی و متوسطه اول برگزار کنیم.

ارزش های دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شود

کاظمی با بیان اینکه امسال چهلمین سال دفاع مقدس است که برنامه‌های آن ابلاغ شده است گفت: این موضوع بزرگترین ذخایر اخلاقی، رفتاری و معنوی است که باید این سرمایه را بازآفرینی و به ارزش های آن را به نسل جدید منتقل کرد.

وی از تدوین موضوع لباس فرم مدارس خبر داد و گفت: فرایند لباس فرم دانش آموزشی طی شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه سیاست آموزش و پرورش در تداوم راه سردار سلیمانی نیز مورد تاکید خواهد بود، اظهار کرد: در مورد بسته تحولی، دو بسته و ۵ برنامه داریم که ارتقای مهارت‌های اجتماعی در قالب طرح نماد و طرح یاریگران زندگی، توسعه نقش پذیری دانش‌آموزان با استفاده از مجلس دانش‌آموزی از جمله آنها خواهد بود.

معاون پرورشی و فرهنگی از راه‌اندازی خط ملی نماد با حضور وزیر آموزش و پرورش و از راه‌اندازی شبکه خبرگزاری پانا در سطح کشور، استان، منطقه و مدرسه با شعار هر دانش‌آموز یک نقش و فعالیت تشکل پیشتازان خبر داد.

رونمایی از جشنواره حجاب و عفاف

کاظمی از رونمایی جشنواره فرهنگی هنری حجاب و عفاف به مناسبت هفته این موضوع در پایان این گردهمایی خبر داد و به رونمایی جشنواره فرهنگی علوی در هفته امامت و ولایت و هفته غدیر اشاره کرد.

در ادامه این گردهمایی برخی از معاونان پرورشی و فرهنگی استان‌ها به بیان مسایل مختلف پرداختند.

علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی وزارتی در ابتدای این گردهمایی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست به بهبود کیفیت یادگیری در چارچوب اسناد تحولی آموزش و پرورش بیانجامد.

باقرزاده با اشاره به برنامه های آموزش و پرورش در راستای بهبود کیفیت یادگیری در چارچوب اسناد تحولی آموزش و پرورش گفت: گفت‌وگو درباره نحوه رسیدن به این هدف یک استراتژی مهم است که نگرش‌ها را به هم نزدیک و انگیزه‌ها را تقویت می‌کند.