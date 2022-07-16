به گزارش خبرنگار مهر، شاید تنها معامله گری که امروز در بازار سهام فعالیت پر حجمی داشت، استیشن بانک مرکزی در بازار بدهی فرابورس بود که عملیات بازار باز اوراق بدهی را در حجم قابل توجهی انجام داد.

در کلیت معاملات امروز همچنان فشار فروش از سوی معامله گران اغلب حقیقی ادامه داشت و حال آنکه با وجود خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام اما مسیر جریان پولی آنها به مقصد صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت به دنبال پارک کردن نقدینگی می‌گردد.

به نظر می‌رسد با وجود جذابیت بالای نسبت‌های تحلیلی سهام اما چشم بازار از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترسیده و از هم اکنون افزایش غیر رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی را باور کرده است.

در عین حال تشنج بازارهای جهانی در مواجهه با افت موقت تقاضا در چین کرونا زده و سیاست‌های آمریکا برای تقویت نرخ بهره در دفاع از دلار باعث شده تا معامله گران نسبت به چشم انداز قیمت کامودیتی ها با دیده تردید بنگرند.

سخن اول و آخر بورس در این روزها نقدینگی است و تا زمانیکه حجم و ارزش معاملات با گردش نقدینگی پرقدرتی تقویت نشود، وضعیت بازار در رخوت و سکون کلافه کننده‌ای فرو خواهد رفت.

به گزارش مهر، امروز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۱۰۰۰۲ واحدی به یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۱۴۳۶ واحدی عدد ۴۰۵ هزار و ۵۷۶ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با ۸۰۱۴ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۱۷ هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۸ هزار و ۴۵ واحد کاهش، به عدد ۲میلیون و ۸۷۶ هزار واحد رضایت داد.

در بورس تهران امروز ۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۲۹ هزار و ۸۳۲ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۵۵ واحد کاهش به رقم ۱۹ هزار و ۷۵۱ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۲ میلیارد و ۶۵۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۱۸ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان معامله شد که ۱۶ هزارو ۷۹۰ میلیارد تومان از این رقم ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی بود.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر اُفت امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "فولاد" با ۱۷۴۰ واحد، "فارس" با ۱۳۹۰ واحد و "فملی" با ۱۳۴۲ واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "تیپیکو" با ۳۵۵ واحد، "شپدیس" با ۲۵۱ واحد و "شبندر" با ۲۴۲ واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

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