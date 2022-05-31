مطالبات مردم ملکان ازرئیس جمهور/ازبیکاری جوانان تاعدم تخصیص حقابه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- سیاوش عینالو: سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی فرصت مناسبی است تا مسئولین استان و شهرستان ملکان با انتقال مشکلات و کمبودها به دکتر رئیسی و تخصیص بودجه‌های لازم زمینه توسعه و پیشرفت این شهرستان را فراهم نمایند.

شهرستان ملکان یکی از شهرستان‌های محروم آذربایجان شرقی محسوب می‌شود که با داشتن دو بخش و سه شهر و بیش از ۸۰ پارچه روستا و حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در شمال غربی مرکز استان و در جوار استان‌های آذربایجان غربی و کردستان واقع شده و از مردمانی سخت کوش و زحمت کش و خونگرم برخوردار بوده و بیشتر مردم این شهرستان به کشاورزی و بخصوص تاکداری مشغول هستند.

عدم تخصیص حق آبه باغات ملکان

با این اوصاف شهرستان ملکان با مشکل بیکاری جوانان و عدم تخصیص حق آبه باغات روبرو بوده و برخی از پروژه‌های مهم اشتغال زایی و خدماتی و ورزشی این شهرستان به علت نبود بودجه و اعتبارات موردنیاز تعطیل شده‌اند.

این شهرستان به قطب تولید انگور در کشور و استان مطرح بوده و بیشتر جمعیت شهری و روستایی آن از این راه امرار معاش می‌کنند ولی بواسطه عدم بازاریابی به موقع و صادرات و از طرفی نبود صنایع تبدیلی حاصل دسترنج باغداران زحمت کش در موقع برداشت محصول نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.

شهرستان ملکان رتبه نخست بیکاری را در استان دارد

کشاورزان ملکان به علت عدم تحقق کامل حق آبه خود در موقع آبیاری باغات خود با مشکلاتی روبرو می‌شوند و حتی در سال زراعی گذشته به علت عدم تخصیص حق آبه بخشی از باغات این شهرستان از بین رفت و لذا تحقق کامل حق آبه و تکمیل پروژه ناتمام سد قوشقیه برای تأمین اب مورد نیاز باغات ضروری است.

همچنین شهرستان ملکان از لحاظ نرخ بیکاری مقام اول را در استان دارا بوده و به علت کمبود کارخانجات و واحدهای اشتغالی زایی، بسیاری از جوانان این شهرستان بیکار هستند و از جمله پروژه ذوب آهن شمال غرب کشور به عنوان مهم‌ترین پروژه اقتصادی و اشتغال زایی منطقه که از حدود ۱۶ سال قبل توسط بخش خصوصی در این شهرستان در حال احداث می‌باشد به علت عدم تخصیص به موقع تسهیلات بانکی متوقف مانده است که در صورت تکمیل و راه اندازی می‌تواند در جذب بخشی از بیکاران منطقه نقش بسزایی ایفا کنند.

پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ملکان

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ملکان نیز یکی دیگر از خبرهای خوش و امیدوارکننده برای مردم ملکان بود که با پیگیری‌های سلمان خدادادی نماینده سابق مردم ملکان و رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس، اوایل سال ۱۳۹۷ مطرح و به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید که تحقق آن نیز می‌تواند ضمن توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه لشکر بیکاران این شهرستان را نیز جذب کار کند.

در ضمن طرح فاضلاب شهری ملکان که در سال ۱۳۸۶ کلنگ زنی شده به علت نبود بودجه لازم سالهاست نیمه تمام متوقف مانده و از این رو با گذشت سالیان زیاد امکانات و تجهیزات به کار رفته نیز در حال از بین رفتن بوده و عمر مفید را از دست می‌دهند.

پروژه ورزشی چمن مصنوعی استادیوم فوتبال شهرستان ملکان نیز یکی دیگر از پروژه‌های نیمه تمام منطقه است که عدم تخصیص به موقع اعتبار موجب شده این طرح نیز متوقف مانده و از این رو جوانان و تیم‌های فوتبال، تمرینات و مسابقات شهرستانی و یا استانی و ملی خود را تعطیل کرده و یا در زمین‌های خاکی ادامه دهند.