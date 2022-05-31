مسأله فلسطین آغازی بر نبرد تمدنی میان اسلام و غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، «شصتمین نشست کبوتران مسجد دوردست» توسط دفتر هنر و ادبیات بیداری حوزه هنری با موضوع جایگاه سیاسی گروه‌های مقاومت در تحولات اخیر کشورهای منطقه با حضور حسین اکبری و صادق کوشکی و با اجرای مجتبی رحماندوست روز گذشته (دوشنبه ۹ خردادماه) در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدصادق کوشکی گفت: مقاومت از نظر تمدنی به این معناست که بتوانیم از داشته‌هایمان به خواسته‌هایمان برسیم و یک جامعه متمدن را شکل دهیم.

وی با بیان اینکه خودکفایی و استقلال لازمه رسیدن به این جامعه تمدنی است، افزود: یکی از نمادهای ساده تمدن تعیین و تغییر سرنوشت جامعه خود است؛ همچنین منطقه غرب آسیا منطقه‌ای است که بیشترین تحولات پایدار آن توسط بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه ای رقم خورده است و یک اتفاق اساسی در آن تمام معادلات جهانیان را بر هم زده است.

کوشکی گفت: از یک مقطعی به بعد اتفاقی رخ داد که فقدان تمدن ۸۰ ساله منطقه بر هم خورد و آن آغاز انقلاب اسلامی بوده که یک پدیده فرامنطقه ای را بوجود آورد.

به گفته این کارشناس مسائل بین الملل، انقلاب اسلامی به مردم منطقه ثابت کرد که اگر خود کشورها بخواهند، در آن صورت می‌توانند سرنوشت جامعه و کشور خود را تغییر دهند.

کوشکی افزود: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، نگاه ضد تسلیمی در برابر ظلم بوده و تا ابد خط بطلانی بر روی آن کشیده است؛ راهبردهایی که در هر منطقه ارائه می‌شود مبتنی بر تصمیم خود گروه‌های مقاومت است که ایران در این زمینه تنها نقش مستشاری و تعیین مسیر را داشته است.

گروه‌های مقاومت نابودکننده بافت فکری بیگانگان

در ادامه این نشست حسین اکبری کارشناس حوزه جهان اسلام و عرب به سخنرانی پرداخت و گفت: فلسطین آغازی بر نبرد تمدنی میان اسلام و غرب بوده است که هرگز فراموش نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه غربی‌ها سعی کردند تا با اشغال فلسطین جهان اسلام را تحقیر کنند و به‌نوعی سلطه تمدنی خود را اعمال کنند؛ افزود: حرکت مقاومت که نقطه عطف آن از فلسطین آغاز شد، در طول دهه‌های گذشته توانسته به یک توانمندی و قابلیت فوق‌العاده‌ای برسد.

اکبری گفت: نوع تقابل اتخاذی صهیونیست‌ها و سلطه آنها بر سازمان ملل بر شکل‌گیری این نوع مقاومت مؤثر بوده است، امروزه ما شاهد مقاومت نه تنها در فلسطین، بلکه در کشورهایی همچون یمن، سوریه، لبنان و افغانستان هستیم که به جبهه مقاومت پیوسته‌اند و حاضر به پذیرش سلطه آمریکایی‌ها و غربی‌ها نیستند.

وی افزود: امروزه تئوری مقاومت توانسته با اغناگری خود به کشورهای اسلامی محدود نشود و در تمامی نقاط جهان گسترش یابد و تمامی مردم آزادی‌خواه دنیا به جبهه‌های مقاومت پیوسته‌اند؛ مقاومت در جهان امروز بسیاری از معادلات و مفاهیم را در تئوری‌ها و نظریه‌ها بر هم زده است؛ به بیان دیگر هر زمانی که مقاومت مردم مبتنی بر قدرت الهی باشد یقیناً می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد.

کارشناس حوزه جهان اسلام و عرب گفت: در حال حاضر گروه‌های مقاومت، بافت فکری بیگانگان را نابود کرده و آرمان مشترکشان را از بین برده است، در مجموع گروههای مقاومت منطقه انواع مختلفی از مقاومت را به نمایش گذاشته اند و پیروزی‌هایی به دست آوردند که برای همگان غیرقابل پیش بینی بوده است.

اکبری در پایان در خصوص نقش رژیم صهیونیستی در ترور شخصیت‌هایی مانند شهید قاسم سلیمانی و صیاد خدایی افزود: این ژستهای رژیم صهیونیستی از موضع انفعال و آسیب پذیری بوده و در حال آخرین زورآزمایی خود با ایران است.