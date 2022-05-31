به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

کشف بیش از ۲ هزار عدد لنت تقلبی و غیر مجاز خودرو

سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر تهیه و توزیع لنت‌های تقلبی خودروهای سواری و ماشین‌های سنگین در یک کارگاه تولیدی غیرمجاز، بلافاصله مراتب در دستور کار تیمی از مأموران نظارت بر اماکن عمومی پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات میدانی و تأیید صحت و سقم گزارش دریافتی با هماهنگی مقام قضائی به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی از این محل تعداد ۲ هزار و ۲۸۴ عدد لنت خودرو با لیبل و پلمب های تقلبی کشف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه متصدی این واحد صنفی به بزه ارتکابی اعتراف و هدفش از این اقدام مجرمانه را سودآوری و کسب درآمد فراوان در شرایط موجود حاکم بر جامعه ذکر کرد.

سرهنگ مرادی در ادامه تصریح کرد: متهم با تهیه و خرید چندین دستگاه لیبل زن و مواد اولیه تقلبی، لنت‌های تقلبی تولید و در قالب برندهای معروف روانه بازار می‌کرد.

سرهنگ مرادی با بیان اینکه در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای تقلبی کشف شده را بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران، در پایان با تأکید بر عزم همگانی پلیس در مبارزه با کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی غیر مجاز و همچنین واحدهای صنفی متخلف خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در این خصوص از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

دستگیری عاملان شرارت و تیراندازی‌های شبانه در غرب پایتخت

سرگرد محمد زیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: برابر گزارشات دریافتی اواخر هفته گذشته ۲ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در محله جنت آباد ضمن عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنیت عمومی با استفاده از سلاح گرم تیراندازی‌های متعدد شبانه داشته و متواری شده اند.

وی عنوان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. و مخفیگاه متهمان در حوالی "جنت آباد" شناسایی شد.

معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران افزود: پس از یک سری تحقیقات میدانی و اطلاعاتی گسترده و هماهنگی‌های قضائی، سرانجام روز گذشته هر ۲ متهم در مخفیگاهشان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرگرد زیدی به کشف یک قبضه شبه سلاح کلت کمری، تعداد ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی کلت ۹ میلی متری، تعداد ۷ قبضه سلاح سرد و ۲ قبضه شمشیر مخصوص درگیری از مخفیگاه متهمان اشاره و تصریح کرد: متهمان که از اراذل و اوباش با سوابق متعدد شرارت و مزاحمت برای شهروندان هستند، هدف از عمل مجرمانه خود را عرض اندام و خودنمایی اعلام کرده اند.

سرگرد محمد زیدی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی گفت: پلیس در مقابل مخلان امنیت جامعه با اقتدار ایستادگی کرده و برابر قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

سارق گاردریل های شهرداری دستگیر شد

سردار محمد حسین حمیدی ضمن تأیید این خبر گفت: در ساعت ۲۳ شب گذشته در مسیر بزرگراه شهید بابایی تیم منطقه ۲۵ پلیس راهور تهران بزرگ متوجه سرقت گاردریل های این بزرگراه توسط سارقی می‌شوند که با سرعت عمل این تیم، سارق دستگیر و به عوامل کلانتری تحویل داده می‌شود.

وی اشاره‌ای به کشف مواد مخدر، موتورسیکلت‌ها و خودروهای سرقتی در سطح معابر نیز اشاره داشت و افزود: با نگاه ویژه و حمایت و پشتیانی صورت گرفته از تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در مأموریت‌ها و در رصدهای شبانه روزی تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در سطح معابر پایتخت خودروها و موتورسیکلت‌های سرقتی نیز کشف و به دست صاحبانشان می‌رسد که آمار روزانه این کشفیات حکایت از تسلط و دقت عمل تیم‌های راهور در این دست جرایم و دستگیری سارقان دارد. قابل ذکر است در مواردی نیز پلیس راهور با استفاده از قانون به کار گیری سلاح این سارقان را زمین گیر و تحویل کلانتری و مراجع ذیربط داده است.

رئیس پلیس راهور تهران در پایان اذعان داشت: شهروندان نیز می‌توانند اینگونه موارد را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش و یا به نزدیکترین واحد پلیس اطلاع دهند. رانندگان و شهروندان تهرانی مطلع باشند که تیم‌های پلیس پایتخت با تلاش و پشتکار و با حضور پر رنگ شبانه روزی در جهت ایجاد امنیت و آرامش شهروندان آماده خدمت رسانی هستند.

بازداشت فرد جوان به علت توهین و تهدید

سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت: یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد فردی ناشناسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به درج مطالب توهین آمیز علیه وی کرده است و پس از اخاذی از وی، مال باخته را تهدید به قتل کرده است.

این مقام انتظامی بیان نمود: کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند و با مطالعه اظهارات شاکی و مستندات موجود در پرونده متوجه شدند مدتی است فردی در فضای مجازی علیرغم توهین به شاکی و اخاذی وی را تهدید به قتل می‌کند و با ایجاد یک صفحه تلگرامی با نوشتن مطالب توهین آمیز تصاویری از وی منتشر می‌کند و آرامش خانوادگی شاکی را بازیچه قرار داده است.

وی افزود: با اقدامات تخصصی افسران سایبری این پلیس ردپای مجرم در فضای مجازی شناسایی شد و پس از تحقیقات تکمیلی اطلاعات کامل هویت وی به دست آمد.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه امنیت روانی مردم از خطوط قرمز پلیس است بیان داشت: در آخرین اقدامات این پرونده پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کرد اما پس از روبه رو شدن با شاکی بزه انتسابی را پذیرفت و علت این کار را انتقام جویی اعلام کرد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: رعایت اخلاق در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی یکی از ضروریات است که کاربران باید به آن پایبند باشند، چرا که عدم رعایت اخلاق در این فضا باعث هرج و مرج و ناهنجاری‌های فراوان می‌شود که این ناهنجاری‌ها حتی می‌تواند در روابط حقیقی افراد در فضای واقعی تأثیر گذار باشد.