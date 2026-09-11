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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

مسکو: روسیه و ایران به تقویت مشارکت راهبردی ادامه خواهند داد

مسکو: روسیه و ایران به تقویت مشارکت راهبردی ادامه خواهند داد

وزارت خارجه روسیه پس از دیدار معاون وزیر خارجه این کشور با معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد: مسکو و تهران به تقویت مشارکت راهبردی ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که روسیه و ایران به تقویت مشارکت راهبردی خود ادامه خواهند داد.

آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه با مهدی سبحانی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای انجام یک سفر کاری به مسکو آمده بود، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده است: طرفین طی گفتگویی پرمحتوا، پیرامون مسائل جاری مربوط به روابط دوجانبه و همکار ی‌ها در حوزه سیاست خارجی تبادل نظر کردند و بر تعهد خود به تقویت مستمر مشارکت راهبردی جامع میان روسیه و ایران تأکید مجدد ورزیدند.

کد مطلب 6944002

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