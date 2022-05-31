دانمارک به سیاست دفاعی اتحادیه اروپا می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، قانونگذاران دانمارکی روز چهارشنبه در خصوص پیوستن به سیاست دفاعی اتحادیه اروپا تصمیم گیری خواهند کرد.

دانمارک تنها عضو اتحادیه اروپاست که در سیاست مشترک امنیتی و دفاعی آن مشارکت ندارد. دانمارک در همه پرسی سال ۱۹۹۳ بر سر معاهده ماستریخت، توانست معافیت هایی را در این خصوص کسب کند.

اگر قانونگذاران دانمارکی‌های با پیوستن به سیاست دفاعی اتحادیه اروپا موافقت کنند، تغییر قابل توجه دیگری در سیاست اروپا پس از آغازجنگ اوکراین محسوب می شود.

یک مقام دفاعی دانمارک در این خصوص گفت که ناتو مطمئناً مهمترین ابزار ما باقی خواهد ماند، اما اتحادیه اروپا ابزار دیگری برای تأمین امنیت دفاعی خود در شرق به ما می‌دهد.

پیش از این نیز «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه خواستار تبدیل این اتحادیه به یک بلوک نظامی عمده و بزرگ شد. بورل در این باره گفت: مسئله ای که ما از درگیری ها در اوکراین فرا گرفته ایم این است که تجارت، حاکمیت قانون و جامعه مدنی قوی و مستحکم کافی نیست. اتحادیه اروپا باید یک نیروی نظامی جدی نیز باشد.