به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر سهشنبه در جمع فرماندهان شهرستانی و اقشار بسیج سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: امام خمینی (ره) خورشیدی بی غروبی است که با طلوع آن هزاران چشمهی نور در زندگی ملت ایران جوشیده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: حضرت امام (ره) هیچ وقت غروب نمیکند چرا که اندیشه و راه امام همیشه زنده است و ما نباید بگذاریم تحریفی در آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی رخ دهد، لذا یکی از وظیفههای امروز جوانان مؤمن و انقلابی جهاد تبیین اندیشه و آرمان امام (ره) است.
حجت الاسلام جمالی بیان داشت: حضرت امام در همه عرصهها به جوانان میدان داد و اعتماد کرد و مسئولان هم باید به نسل جدید و جوانان اعتماد کنند و به آنها میدان دهند تا با تلاش و برنامه ریزی و خدمت به مردم مسیر انقلاب ادامه داشته باشد.
وی اظهار داشت: قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از مهمترین حوادث تعیین کننده و تاریخ ساز است که نشان دهند پیوند مردم با روحانیت و نقطه عطف حرکت انقلابی مردم ایران است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره این قیام به عنوان مهمترین فصل خونین مبارزه ملت مسلمان ایران و مبدأ نهضت اسلامی مسئله ارزشمندی است و باید به شیوههای مختلف به نسلهای آینده گفته شود تا در اذهان و حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار باشد.
حجت الاسلام جمالی اظهار داشت: مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی بنیاگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، جمعه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱ بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امیرالمومنین (ع) بوشهر برگزار میشود.
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