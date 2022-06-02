کشف ۱۲۰ میلیارد ریال مبلمان خارجی/ پلمپ گمرکی تریلر شکسته بود

سرهنگ کارآگاه علی اصغر محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین این پلیس موفق به کشف تریلر حامل کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال در محدوده کهریزک تهران شدند.

وی عنوان داشت: طی بازرسی‌های اولیه مشاهده شد پلمپ گمرکی تریلر شکسته و حامل انواع مبلمان و آباژور خارجی است و کالاها در سامانه جامع تجارت ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاهای کشف شده شامل ۷۰۵ عدد انواع مبلمان و آباژور خارجی بوده که در این راستا چهار متهم دستگیر و یک خودرو توقیف شد و پرونده در خصوص قاچاق کالا تشکیل و به مرجع قضائی معرفی گردید.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۲۰ میلیارد اعلام کرده اند، اضافه کرد: قاچاق اینگونه لوازم که مشابه با کیفیت تولید داخل دارند باعث تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و از بین رفتن مشاغل می‌شود لذا مبارزه با آن از اهم وظایف این پلیس است و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.