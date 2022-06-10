کمیسیون پزشکی مدعیان مصدومیت شیمیایی در سردشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور در بازدید از مرکز معاینه پزشکان متخصص گفت: کمیسیون پزشکی مدعیان مصدومیت شیمیایی در پی پیگیری‌های انجام گرفته بر اساس خواست و مطالبات مردم برگزار شد.

وی با بیان اینکه این پانزدهمین مرحله از کمیسیون پزشکی مدعیان مصدومیت شیمیایی است که برگزار می‌شود، افزود: تاکنون ۱۳ هزار نفر مدعی مصدومیت هستند که برای ۲ هزار نفر از این تعداد احراز سکونت شده و در این مرحله ۵۴۰ نفر در دو روز با سه جلسه کاری ویزیت و مورد معاینه پزشکان متخصص قرار خواهند گرفت.

خسروپور ادامه داد: در چهارده مرحله گذشته برای بیش از ۱۵۰۰ نفر مصدوم و جانباز شیمیایی پرونده تشکیل و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته‌اند.

وی گفت: این کمیسیون با هدف تعیین تکلیف و ارزیابی بالینی مدعیان مصدومیت شیمیایی اجرا می‌شود که در این مرحله کسانی که از ماه‌ها پیش ثبت نام کرده‌اند و مدارک و مستندات آنها تکمیل و دارای اسکن ریه هستند ویزیت خواهند شد.

خسروپور اظهار کرد: در این کمیسیون ۶ پزشک شامل دو پزشک متخصص ریه، دو پزشک متخصص چشم، یک پزشک متخصص پوست و یک متخصص روانپزشک است.

وی تاکید کرد: اعلام نتیجه نهایی کمیسیون بعد از بررسی نهایی در اداره کل کمیسیون پزشکی تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.