کمیسیون پزشکی مدعیان مصدومیت شیمیایی در سردشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور در بازدید از مرکز معاینه پزشکان متخصص گفت: کمیسیون پزشکی مدعیان مصدومیت شیمیایی در پی پیگیریهای انجام گرفته بر اساس خواست و مطالبات مردم برگزار شد.
وی با بیان اینکه این پانزدهمین مرحله از کمیسیون پزشکی مدعیان مصدومیت شیمیایی است که برگزار میشود، افزود: تاکنون ۱۳ هزار نفر مدعی مصدومیت هستند که برای ۲ هزار نفر از این تعداد احراز سکونت شده و در این مرحله ۵۴۰ نفر در دو روز با سه جلسه کاری ویزیت و مورد معاینه پزشکان متخصص قرار خواهند گرفت.
خسروپور ادامه داد: در چهارده مرحله گذشته برای بیش از ۱۵۰۰ نفر مصدوم و جانباز شیمیایی پرونده تشکیل و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتهاند.
وی گفت: این کمیسیون با هدف تعیین تکلیف و ارزیابی بالینی مدعیان مصدومیت شیمیایی اجرا میشود که در این مرحله کسانی که از ماهها پیش ثبت نام کردهاند و مدارک و مستندات آنها تکمیل و دارای اسکن ریه هستند ویزیت خواهند شد.
خسروپور اظهار کرد: در این کمیسیون ۶ پزشک شامل دو پزشک متخصص ریه، دو پزشک متخصص چشم، یک پزشک متخصص پوست و یک متخصص روانپزشک است.
وی تاکید کرد: اعلام نتیجه نهایی کمیسیون بعد از بررسی نهایی در اداره کل کمیسیون پزشکی تهران متعاقباً اعلام خواهد شد.
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