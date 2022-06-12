شکست تیم ملی ایران برابر الجزایر در نیمه اول/ اتفاق نگران کننده!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم‌های ملی انگلیس، ولز و آمریکا همگروه است، برای حضور در این رویداد شامگاه یکشنبه نخستین دیدار تدارکاتی خود را برابر تیم ملی الجزایر برگزار کرد که نیمه اول این بازی با شکست یک بر صفر ایران به پایان رسید.

در این دیدار که به میزبانی ورزشگاه قطر و با حضور کم تعداد تماشاگران برگزار شد، تیم ملی ایران با ترکیب امیر عابدزاده، سید مجید حسینی، امید نورافکن، صادق محرمی، احسان حاج صفی، سعید عزت اللهی، احمد نورالهی، علیرضا جهانبخش، علی قلی زاده، مهدی طارمی و سردار آزمون به میدان رفت.

در شرایطی که عنوان شده بود این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد اما تعدادی از ایرانیان با حضور در ورزشگاه بازی را از نزدیک تماشا کنند.

تیم ملی ایران که نتوانسته بود تاکنون دیدار تدارکاتی را برگزار کند، در اولین دیدار آماده سازی خود انرژی و انگیزه بالایی داشت و در همان دقایق ابتدایی می‌توانست دروازه حریف را باز کند اما علیرضا جهانبخش در دقیقه ۶ نتوانست از موقعیت به دست آمده استفاده کند.

دو دقیقه بعد اشتباه امیر عابدزاده در مهار توپ فرصت را در اختیار حریف قرار داد تا دروازه ایران را باز کند اما مجید حسینی به موقع رسید تا دروازه شاگردان اسکوچیچ بسته بماند.

در دقیقه ۲۶ علیرضا جهانبخش می‌توانست اولین گل بازی را وارد دروازه الجزایر کند اما بازهم این موقعیت را از دست داد و توپ را به بدن بازیکن حریف کوبید.

یک دقیقه بعد امید نورافکن بازیکن حریف را درون محوطه جریمه سرنگون کرد اما داور قطری اعتقادی به پنالتی داشت. در دقیقه ۴۴ اما قفل دروازه‌ها باز شد و اشتباه بازیکنان ایران فرصت را در اختیار بن عیاد گذاشت که با عابدزاده تک به تک شود و دروازه را باز کند تا نیمه اول با شکست یک بر صفر ایران به پایان برسد.