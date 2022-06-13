بدترین بازی را با الجزایر داشتیم/مسئولان کشور فقط قول حمایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج صفی در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه پس از بازگشت کاروان تیم ملی فوتبال ایران گفت: مشکلات زیاد است اما یک جلسه خوب با وزیر ورزش داشتیم. به ما قول داد شرایط را بهتر کند.

کاپیتان تیم ملی فوابل ایران افزود: متأسفانه یک فیفا دی خیلی خوب را از دست دادیم. می‌توانستیم سه الی چهار بازی انجام دهیم اما مشکلات بسیار است و کمی هم مشکل سیاسی پیش آمد. نتوانستیم بازی‌هایی که دوست داریم را انجام بدهیم. جلسه خوبی با سجادی داشتیم و قول داد این مشکل در فیفا دی بعدی برطرف شود و چند بازی خیلی خوب داشته باشیم.

حاج صفی درباره شرایط اردوی تیم ملی ایران در یادآور شد: آب و هوا خیلی گرم و شرجی وجود داشت. مشکل کوچکی هم درباره اتوبوس تیم وجود داشت که فقط برای روز اول بود و سپس حل شد. روز دوم شرایط خوب شد و از این بایت دیگر مشکلی پیش نیامد. مشکلی هم بابت زمین داشتیم. زمان بدی بود که به قطر رفتیم. همه زمین‌ها به نوعی زیر کشت بودند. می‌خواستند برای دو سه ماه دیگر آن‌ها را برای جام جهانی آماده کنند. شانس بد ما بود که در زمان بدی به قطر رفتیم.

او در مورد اینکه اعلام کرده تیم مللی تنها بود و تنها تر شد گفت: بله هنوز هم می گویم. البته بعد از جلسه وزیر دلگرم شدیم ولی به او هم گفتم در دور قبل که بازی‌ها در بحرین بود شرایط خیلی سختی داشتیم. همه ناامید شده بودند. ۱۰ روز در کیش بودیم. همه مسئولان آمدند. حمایت کردند و دلگرمی دادند. از آنها تشکر می‌کنم. بعد از آن که تیم به دور بعد صعود کرد، هیچ عزیزی حمایت نکرد. بازی‌ها را می‌بردیم و همه چیز خوب بود. همه فکر می‌کردند تیم هیچ مشکلی ندارد. بازهم می گویم این تیم تنها بود و بعد از آن تنها تر شد.

حاج صفی با گلایه از وعده‌های مسئولان گفت: سریع‌ترین صعود را به جام جهانی داشتیم اما هیچ عزیزی از این تیم حمایت نکرد. فقط مخبر معاون رئیس جمهور را در رختکن دیدیم که بعد از صعود آمد و قول‌هایی داد ولی تا الان انجام نشده است. با این حال وزیر ورزش به ما دلگرمی داد که در اردوی بعد همه چیز به روال قبل بر گردد. امیدواریم کمپ خیلی خوب و چند بازی دوستانه خیلی خوب داشته باشیم.

وی افزود: بعد از آخرین بازی که با لبنان در مشهد بود، گفتم خوشحالی ما تمام شد. از مسئولان عاجزانه خواهش کردم ولی متأسفانه نصف بیشتر زمان را از دست دادیم. بازی خوبی هم با الجزایر انجام دادیم اما قبول داریم که واقعاً بدترین بازی تیم ملی را انجام دادیم. نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم. واقعاً خیلی بد بودیم و درس‌های زیادی از این بازی گرفتیم.

حاج صفی درباره نقاط ضعف تیم ملی ایران در این دیدار گفت: قول می‌دهیم شرایطمان برای جام جهانی بهتر شود.

او درباره انتقاد از عملکرد دراگان اسکوچیچ گفت: این انتقادات همیشه وجود دارد. چه برای اسکوچیچ و چه برای مربیان قبلی. هم خود بازیکنان و هم مربی این انتقادات را به جان می خردد. به شخصه چون حدود ۵ ماه مانده، نمی‌توانم قبول کنم. نمی‌توانیم، الان کادر فنی را برکنار کنیم. البته این مساله بازهم به فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش بر می‌گردد. در حیطه کاری آن‌ها است. ما بازیکنان تصمیم گیرنده نیستیم اما نظر شخصی ام این است به صلاح تیم ملی نیست.