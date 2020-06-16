رویترز: یک نفتکش ایرانی حامل محصولات پتروشیمی در راه ونزوئلا است

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز در گزارشی نوشت: منابع آگاه خبر می‌دهند که ایران با استفاده از ظرفیت مازاد تولید بنزین خود می‌تواند ماهانه ۲ تا ۳ نفتکش حامل بنزین را به ونزوئلا بفرستد، اما در این صورت با ریسک اقدامات تلافی‌جویانه ترامپ مواجه خواهد شد که هر دو کشور را تحریم کرده است.

ایران از ماه آوریل ۵ تانکر نفتکش را که در کل حامل ۱.۵ میلیون بشکه بنزین بودند به ونزوئلا صادر کرده است. ۵ منبع آگاه از صنعت و تجارت نفت خبر می‌دهند که ایران به دنبال ادامه دادن انتقال محموله بنزین به ونزوئلا است.

ایران که در چندین دهه گذشته واردکننده خالص بنزین بود با افتتاح پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس در بندر عباس که ظرفیت تولید روزانه ۳۵۰,۰۰۰ بشکه بنزین را دارد، حالا به یک صادرکننده بنزین تبدیل شده است.

طبق مطالعات شرکت مشاور انرژی اف‌جی‌ای، پاندمی ویروس کرونا باعث شده است در سه ماهه اول تقاضای روزانه بنزین در داخل ایران از ۶۵۰,۰۰۰ بشکه در روز به ۴۵۰,۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد. حتی قبل از پاندمی در آخرین ۳ ماهه ۲۰۱۹ ایران با تولید مازاد روزانه ۸۴,۰۰۰ بشکه‌ای روبرو شده بود. طبق تخمین اف‌جی‌ای تولید مازاد بنزین ایران در ۳ ماهه اول امسال به ۱۷۲,۰۰۰ بشکه در روز رسیده بود.

با توجه به ظرفیت محدود ذخیره‌سازی در ایران، تولید مازاد بنزین باید طی ۱۵ تا ۲۰ محموله نفتکش با سایز متوسط به صورت ماهانه صادر شود. این در حالی است که ایران ماهانه فقط ۵ محموله آسیا و آفریقا ارسال می‌کند، بنابراین ونزوئلا گزینه بسیار خوبی برای ایران به حساب می‌آید.

طبق گزارش تانکرترکرز دات کام، یک کشتی نفتکش با پرچم ایران در حال حاضر به سوی ونزوئلا رهسپار شده است و این کشتی طبق گزارش منابع آگاه حامل محصولات پالایشگاهی می‌باشد.

داده‌های رفینیتیو ایکون هم نشان می‌هد که کشتی گلسان، در اقیانوس اطلس به سمت غرب حرکت می‌کند. این کشتی از بندرعباس عازم شده است که همان بندری است که در ماه می ۵ محمله بنزین از آن به سوی ونزوئلا ارسال شده بودند.