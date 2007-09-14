نگاهی به آداب و رسوم مردم اردن در استقبال از ماه رمضان

این پدیده یعنی تلاش برای خرید این لوازم خاص استقبال از ماه رمضان و ستاره های نورانی برای آویختن به پنجره ها و خیابانها و همچنین فانوسها در شکلها و رنگهای مختلف برای آویختن به پنجره ها و ورودی خانه ها از آداب و رسومی است که به منظور استقبال از ماه مبارک رمضان از سوی کشورهای عربی و اسلامی مورد توجه قرار می گیرد.

نهاد حسن از کارمندان بخش خصوصی در این باره اظهار داشت: هنگامی که کوچک بودم این تزئینات بسیار کم بود. اما آنها طی سالهای اخیر گسترش زیادی داشته اند، از سوی دیگر این تزئینات در روح و روان انسان تأثیر به سزایی دارد.

یکی دیگر از شهروندان اردن گفت: از دو سال پیش شروع به خرید هلال بزرگ ماه و ستاره کرده است تا با توجه به علاقه کودکان خود، آنها را در خیابانها و کوچه های شهر بیاویزد.

این در حالی است که با گذشت زمان تنوع در انواع تزئینات افزایش یافته است تا اینکه دکورهای بسیاری به این مناسبت ساخته شده است و انواع لوازم و حتی غذاهای مرتبط با ماه رمضان را با ویژگیهای خاص اسلامی تزئین می کنند. به گونه ای که در برخی از محلات انواع حلواها، شکلات، خرما، نوج با ویژگیهای خاص ماه رمضان مانند شکل ماه و ستاره تزئین می شوند.

از سوی دیگر اهتمام برخی از مغازه های لباس فروشی، رستورانها به تزئینات خاص ماه رمضان و همچنین خیابانها و کوچه ها با ریسه های چراغ،ِ لامپ و فانوس از آغاز ماه رمضان خبر می دهد.

در کتابهای تاریخی نوشته اند که آویختن قندیل و فانوس در دوران حکمای فاطمی در مصر آغاز شده است. در آن دوران به زنان اجازه داده نمی شد که شب از خانه خارج شوند، اما در ماه مبارک رمضان به آنها اجازه دادند که شبها از خانه خارج شوند به شرط آنکه زنان و دختر بچه ها فانوسهایی حمل کنند تا راه را گم نکنند . سپس فاطمیهای مصر در ماه رمضان به چراغانی خیابانها با فانوس و چراغ پرداختند.

در کتابهای دیگر تاریخی نوشته شده است که در 15 رمضان سال 362 هجری معزالدین فاطمی به قاهره رفت تا آن را پایتخت قرار دهد و مردم برای استقبال از او با آنها فانوسهای رنگی به صحرای جیزه رفتند و سپس به قصر خلافت رسیدند. از آن زمان فانوس از مظاهر ماه مبارک شد.

احمد شحاده یکی از تجار بخش شرقی می گوید: با حلول ماه رمضان استقبال از خرید فانوس و روشن کردن آنها و حتی استفاده از شمع و فانوسهایی که با باطری روشن می شود، افزایش یافته است . ازسوی دیگر کودکان بیشتر از بزرگان به خرید فانوس و چراغ علاقه دارند . این امر منجر به ایجاد رقابت میان تجار شده است تا از کشورهای مختلف چون مصر، چین و هند فانوسهایی را با نقشها و تزئینات مختلف اسلامی و بر گرفته از فرهنگ اسلام و شرق وارد کنند، به گونه ای که برخی از این تزئینات به شکل گلدسته یا مسجد هستند.

ام رائد از شهروندان خانه دار اردنی تصریح کرد: به منظور افزایش علاقه کودکان به ماه مبارک رمضان سعی می کنیم حتی کاسه هایی را که در آنها غذا و یا مواد خوراکی دیگر می ریزیم را تزئین کنیم که این مسئله منجر به شادی و سرور کودکان می شود. این مسئله در بعد روانی و تربیتی کودکات تأثیر بسزایی دارد و آنها را برای ادای این فریضه تشویق می کند و سرور خاصی به آنها می‌دهد.