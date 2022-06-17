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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۲۴

وزارت دفاع اوکراین؛

کشتی یدک کش روسی غرق شد

کشتی یدک کش روسی غرق شد

منابع نظامی اوکراین اعلام کردند که نیروی دریایی این کشور موفق شده است که یک کشتی روسی حامل پرسنل نظامی و مهمات را در دریای سیاه، هدف قرار داده و غرق کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وزارت دفاع اوکراین در توییتی اعلام کرد که ارتش این کشور یک فروند کشتی یدک کش روسیه را در دریای سیاه که به سوی جزیره راهبردی مار (اسنیک) (Snake) در حرکت بود، غرق کرده است.

در این پیام آمده است: یدک کش «اسپاساتل واسیلی بخ» ناوگان دریای سیاه روسیه، با موفقیت توسط نیروی دریایی اوکراین هدف قرار گرفت. این کشتی در حال انتقال پرسنل، سلاح و مهمات به جزیره اسنیک بود. مسکوا تنها نیست.

اشاره وزارت دفاع روسیه به رزم ناو روسی مسکوا است که چندی پیش در دریای سیاه غرق شد.

اداره ارتباطات راهبردی نیروهای مسلح اوکراین در کانال تلگرامی خود اعلام کرد این یدک‌کش با دو موشک «هارپون» (Harpoon) مورد اصابت قرار گرفته است. در صورت صحت این ادعا، این اولین باری است که اوکراین یک کشتی روسی را با این نوع راکت‌های ضد کشتی که توسط غرب تأمین می‌شود، هدف قرار داده است.

پیشتر «الکسی رزنیکوف»، وزیر دفاع اوکراین اعلام کرده بود که به زودی محموله‌های جدید تسلیحاتی از آمریکا و دانمارک به دست نیروهای نظامی این کشور می‌رسد.

وی گفته بود که اوکراین روند دریافت موشک‌های ضد کشتی هارپون از دانمارک و همچنین توپ‌های هویتزر را از آمریکا آغاز کرده است و این تسلیحات موجب تقویت نیروهای اوکراینی در نبرد با روسیه می‌شود.

رزنیکوف در پیامی در این باره نوشته بود: نه تنها دفاع ساحلی کشور ما با موشک‌های هارپون تقویت می‌شود، بلکه این موشک‌ها توسط تیم‌های آموزش دیده اوکراینی نیز استفاده می‌شود.

کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که در تلاش است تا موشک‌های ضدکشتی پیشرفته را به دست اوکراین برساند.

در همین رابطه، سه مقام ارشد آمریکایی و همچنین دو منبع آگاه از کنگره این کشور گفته بودند که دو نوع موشک ضد کشتی قدرتمند جهت ارسال مستقیم به اوکراین و یا از طریق انتقال از یک متحد اروپایی که این موشک‌ها را در اختیار دارد، تحت بررسی هستند. نوع اول، موشک هارپون ساخت کمپانی «بوئینگ» و موشک دیگر، محصول مشترک کمپانی‌های «کونگزبرگ» و «ریثیان» است.

دولت کی‌یف علناً و بارها درخواست ارسال تجهیزات و تسلیحات پیشرفته‌تر را از کشورهای غربی مطرح کرده است، اما مسکو همزمان هشدار داده است که هر گونه محموله ارسالی تسلیحات به اوکراین، هدفی موجه برای نابودی توسط نیروهای روسیه است.

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کد مطلب 5516556

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    نظرات

    • سردار IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      0 4
      پاسخ
      قبلاً ذکر شده بود که خیلی از کشورای اروپا از بین می‌روند، و احتمال زیاد هم مربوط به این جنگ هست
    • سیروس IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      1 1
      پاسخ
      به دلتون بمونه
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با عرض خسته نباشید خدمت جناب الکائی . لطفا" گزارشات تصویری تهیه کنید . ممنون و خدا قوت .
    • Shahin IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      3 5
      پاسخ
      سلام.ب نظرمن روسیه بعدازفتح دوشهرباقی مانده لوهاسنگ ودونتسک به سمت خارکیف ورودخانه دنپیرو بآتش بسیارسنگین توپخانه دوربردوپهابدوجنگنده وموشک به صورت ترکیبی حمله کنه بعدازفتح اینهابه اودسااول ازراه دورباتوپخانه دوربردوموشک وپهبادبه صورت سنگین سواحل واودساروبمباران بسیارسنگین کنه تاتمام تجهیزات موشکی ا
      • سلام IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
        1 0
        بابا کارشناس تو کی بودی ؟ چرا نشستی پاشو برو به پوتین روانی مشورت بده!
      • مهدی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
        1 0
        سفارش دیگه ندارین !؟
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
      1 1
      پاسخ
      واکنش.روسیه.اینه.که.بمباران.شهرها.را.از.میگیره.برای.تلافی.این.خیلی.بده.غرب.اکراین.را.دربرابرپدربزرگش.قرار.داده
    • حسین‌ IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
      3 1
      پاسخ
      دقیقا درسته ارتش اوکراین این کشتی روسی رو زده چون موشک ضد کشتی هارون از آمریکا گرفته است .آمریکا و غرب دوست واقعی اوکراین هستند
      • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
        0 0
        آمریکا و غرب دوست کسی نیستند با این حمایت اول سلاحهای خودت را هم آزمایش می‌کنند هم به روز می‌کنند دوما توان روسیه را تقلیل می‌کنند و روسیه را همزمان در فشار اقتصادی و مشکلات درگیر می کند
    • بهزاد IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
      0 0
      پاسخ
      انشالله کل روسیه غرق شود !
    • IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدا جای حقی نشسته.کاش تمام این به دشمنان کشتی شون به گل می نشست تا دنیا از شر اینها راحت میشد.این روس غاصب نصف ایران رو گرفت الانم نفس ملت ایران رو خدانابودشون کنه

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