۳۰۰۰ نظامی انگلیسی در اوکراین می جنگند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «ماموکا مامولاشویلی» فرمانده گرجستانی مزدورانی که در اوکراین برضد روسیه می‌جنگند، اعلام کرد که حدود ۳ هزار نظامی انگلیسی در این رابطه در اوکراین در حال جنگیدن هستند.

مامولاشویلی که فرمانده گروه مزدوران گرجی حاضر در اوکراین است در این باره افزود که حدود ۲۰ هزار مزدور خارجی در اوکراین مشغول جنگیدن هستند که از این میزان حدود یک هفتم آنها را انگلیسی‌ها تشکیل می‌دهند.

گروه مزدوران گرجی که یک واحد نظامی تحت فرماندهی ارتش اوکراین است، بیشترین میزان مزدوران خارجی در اوکراین را به خود اختصای داده است و پس از آن نظامیان انگلیسی دومین گروه و سپس نظامیان آمریکایی سومین گروه بزرگ مزدوران خارجی در اوکراین را تشکیل می‌دهند.

ایندیپندنت در ادامه این خبر آورده است که علیرغم ادعای فرمانده گرجی، تعداد دقیق مزدوران انگلیسی در اوکراین نامشخص است. دولت انگلیس آمار دقیقی از تعداد نظامیان انگلیسی که در اوکراین می‌جنگند ندارد و مشخص نیست که آیا اوکراین در این رابطه ملیت مزدوران خارجی را ثبت می‌کند یا خیر.

پیشتر رسانه‌های خبری از کشته شدن یک نظامی انگلیسی که در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگید، خبر دادند. یک نظامی سابق انگلیس با نام «جوردن گاتلی» در جریان نبرد کنار نیروهای اوکراینی در شهر «سیویرودونتسک» واقع در «لوهانسک» (در منطقه «دونباس») در شرق اوکراین کشته شد.

رسانه‌های انگلیس در این رابطه اعلام کردند که گاتلی ماه مارس با ترک ارتش به اوکراین سفر کرده بود و در شهر سیویرودونتسک که طی روزهای اخیر شاهد درگیری‌های شدید است، کشته شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اواخر ماه آوریل اعلام کرده بود که دست کم یک تبعه این کشور در جریان جنگ اوکراین کشته شده است و یک انگلیسی دیگر هم در شمار مفقودین است.

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