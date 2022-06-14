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۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۵۳

ایندیپندنت؛

۳۰۰۰ نظامی انگلیسی در اوکراین می جنگند

۳۰۰۰ نظامی انگلیسی در اوکراین می جنگند

فرمانده مزدوران گرجی حاضر در اوکراین اعلام کرد که حدود ۳ هزار نظامی انگلیسی در جمع مزدورانی که برضد روسیه در اوکراین می جنگند، حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «ماموکا مامولاشویلی» فرمانده گرجستانی مزدورانی که در اوکراین برضد روسیه می‌جنگند، اعلام کرد که حدود ۳ هزار نظامی انگلیسی در این رابطه در اوکراین در حال جنگیدن هستند.

مامولاشویلی که فرمانده گروه مزدوران گرجی حاضر در اوکراین است در این باره افزود که حدود ۲۰ هزار مزدور خارجی در اوکراین مشغول جنگیدن هستند که از این میزان حدود یک هفتم آنها را انگلیسی‌ها تشکیل می‌دهند.

گروه مزدوران گرجی که یک واحد نظامی تحت فرماندهی ارتش اوکراین است، بیشترین میزان مزدوران خارجی در اوکراین را به خود اختصای داده است و پس از آن نظامیان انگلیسی دومین گروه و سپس نظامیان آمریکایی سومین گروه بزرگ مزدوران خارجی در اوکراین را تشکیل می‌دهند.

ایندیپندنت در ادامه این خبر آورده است که علیرغم ادعای فرمانده گرجی، تعداد دقیق مزدوران انگلیسی در اوکراین نامشخص است. دولت انگلیس آمار دقیقی از تعداد نظامیان انگلیسی که در اوکراین می‌جنگند ندارد و مشخص نیست که آیا اوکراین در این رابطه ملیت مزدوران خارجی را ثبت می‌کند یا خیر.

پیشتر رسانه‌های خبری از کشته شدن یک نظامی انگلیسی که در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگید، خبر دادند. یک نظامی سابق انگلیس با نام «جوردن گاتلی» در جریان نبرد کنار نیروهای اوکراینی در شهر «سیویرودونتسک» واقع در «لوهانسک» (در منطقه «دونباس») در شرق اوکراین کشته شد.

رسانه‌های انگلیس در این رابطه اعلام کردند که گاتلی ماه مارس با ترک ارتش به اوکراین سفر کرده بود و در شهر سیویرودونتسک که طی روزهای اخیر شاهد درگیری‌های شدید است، کشته شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اواخر ماه آوریل اعلام کرده بود که دست کم یک تبعه این کشور در جریان جنگ اوکراین کشته شده است و یک انگلیسی دیگر هم در شمار مفقودین است.

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کد مطلب 5514170

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    نظرات

    • ع ا ز CA ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
      4 2
      پاسخ
      باید آرتش لوهانسک هر غیر اوکراینی را دستگیر میکند باید به جرم مزدور اعدام بکند فقط سربازان اوکراینی را باید بعنوان اسیر نکهداری بکند مزدوران در جنک حکمشان بعنوان جاسوس جنکی اعدام است .
    • جواد IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
      2 4
      پاسخ
      اینکه انگلیس کشور کثیف است بحثی نیست ولی جلوی کثافتی مثل روسیه هم باید ایستاد
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
      8 13
      پاسخ
      دولت اکراین نمیشیند جنگ راتماشا کندباید به هرطریق که شده اسلحه مهمات نیروتهیه کند براحفظ کشورش دراخرهم پیروزخاهد شد،مرگ برجنگ طلب لعنت برپوتین
    • اسماعیل IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      5 1
      پاسخ
      روسیه نباید اجازه بدهد که یک نفر از آنها زنده برگردد . ودر ضمن روسیه باید کیف را بیشتر از این معطل نکند باید ویرانش کند تا آمریکا بفهمد چه خبر است
    • علی IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      7 1
      پاسخ
      روسیه تنها سد مقاوم دربرابر ناتو و امریکا اسرائیله فکرکردید اگه روسیه تحقیربشه چه بلایی سرایران میاد فکرمیکنید امریکا دست از سر نوچه های روسیه برمیداره روسیه داره برعکس ما که جراتش نداریم سرزمینای اصلیش پس میگیره تنها ستون باقی مونده تو اوکراین همون مزدورهای اجاره ای هستند لعنت به غرب و متحدانش
    • علی IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
      2 0
      پاسخ
      تاریخ و اعتبار انگلیس سراسر از نکبت شرارت دروغ دغل حق بازی پست تر آنگلوساکسون ها فقط خود شان هرچه غیر اوکراینی اسیر شود باید بلادرنگ اعدام کرد

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